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Политика
В Госдуме прокомментировали угрозы США уничтожить КНДР
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    В Госдуме прокомментировали угрозы США уничтожить КНДР

    13:10  18 Сентября 2017
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    В Госдуме прокомментировали угрозы США уничтожить КНДР

    Москва, 18 сентября. Уровень подготовки чиновников в США, угрожавших уничтожить КНДР, оставляет желать лучшего. Так считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    По его словам, подобные заявления со стороны Вашингтона только подталкивают Пхеньян к определенным действиям.

    «У них сегодня это единственная форма защиты, — заявил Чепа RT. — Но, к сожалению, уровень ряда американских чиновников, а особенно тех, кто занимается дипломатической работой, оставляет желать лучшего».

    Депутат подчеркнул, что Россия осуждает ядерные испытания КНДР и призывает Пхеньян сесть за стол переговоров вместо того, чтобы размещать оружие на сопредельных территориях

    Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что, если Северная Корея и дальше будет вести себя «безрассудно», США начнут защищаться, а КНДР будет уничтожена.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #сша #кндр #госдума
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