В Совфеде прокомментировали предложение Минфина по снижению налога на прибыль

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Министерство финансов предлагает позволить субъектам РФ снижать налог на прибыль для среднего бизнеса. Подобный подход, заявляет глава Минфина Антон Силуанов, будет способствовать развитию среднего бизнеса в регионах.

«Мы считаем, что возможно было бы в законодательстве дать право субъектам или в федеральном законодательстве прописать о том, что ставки налога на прибыль для таких предприятий, находящихся в промежутке от 150 до 500 млн оборота, могли бы быть пониженными», — цитирует Силуанова издание Газета.ru.

По мнению первого зампреда комитета Совфеда РФ по экономической политике Сергея Калашникова, предложение Минфина вполне оправдано и заслуживает поддержки со стороны законодателей.

«Я, в любом случае, всегда считал, что налоговая политика в регионе должна по большей части определяться самим регионом. Другое дело, что на сегодняшний день в казну региона поступает только налог на доходы физических лиц (НДФЛ), то есть налог на заработную плату. Налог на прибыль, налог на добавочную стоимость — все это федеральные налоги. Они в бюджет регионов не идут. Потому я уверен, дай им такую возможность, все субъекты РФ и вовсе отменят федеральный налог на прибыль, потому что это, безусловно, стимулирует развития местных предприятий», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Разумеется, во всей этой ситуации нетрудно заметить подводные камни. Региональные бюджеты не получают непосредственных поступлений от налога на прибыль, взимаемого с предприятий, потому заинтересованы в том, чтобы тот был как можно ниже. Но снижение этого налога повлечет за собой снижение и поступлений в федеральный бюджет.

«Конечно, такое нововведение ослабит госбюджет. Но надо понимать, что эта идея поступила от министра финансов РФ, который за этот бюджет и отвечает», — добавляет Калашников.

Скорее всего, глава Минфина руководствуется здесь достаточно простой логикой. По мнению его ведомства, денег в госбюджете не хватает всегда. С другой стороны, развитие малого и среднего бизнеса — крайне важный фактор, определяющий развитие всей национальной экономики. Таким образом, снижение налогового бремени на среднее предпринимательство может быть очень полезно в долгой перспективе.