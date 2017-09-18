В Совфеде прокомментировали предложение Минфина по снижению налога на прибыль
Министерство финансов предлагает позволить субъектам РФ снижать налог на прибыль для среднего бизнеса. Подобный подход, заявляет глава Минфина Антон Силуанов, будет способствовать развитию среднего бизнеса в регионах.
«Мы считаем, что возможно было бы в законодательстве дать право субъектам или в федеральном законодательстве прописать о том, что ставки налога на прибыль для таких предприятий, находящихся в промежутке от 150 до 500 млн оборота, могли бы быть пониженными», — цитирует Силуанова издание Газета.ru.
По мнению первого зампреда комитета Совфеда РФ по экономической политике Сергея Калашникова, предложение Минфина вполне оправдано и заслуживает поддержки со стороны законодателей.
«Я, в любом случае, всегда считал, что налоговая политика в регионе должна по большей части определяться самим регионом. Другое дело, что на сегодняшний день в казну региона поступает только налог на доходы физических лиц (НДФЛ), то есть налог на заработную плату. Налог на прибыль, налог на добавочную стоимость — все это федеральные налоги. Они в бюджет регионов не идут. Потому я уверен, дай им такую возможность, все субъекты РФ и вовсе отменят федеральный налог на прибыль, потому что это, безусловно, стимулирует развития местных предприятий», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
Разумеется, во всей этой ситуации нетрудно заметить подводные камни. Региональные бюджеты не получают непосредственных поступлений от налога на прибыль, взимаемого с предприятий, потому заинтересованы в том, чтобы тот был как можно ниже. Но снижение этого налога повлечет за собой снижение и поступлений в федеральный бюджет.
«Конечно, такое нововведение ослабит госбюджет. Но надо понимать, что эта идея поступила от министра финансов РФ, который за этот бюджет и отвечает», — добавляет Калашников.
Скорее всего, глава Минфина руководствуется здесь достаточно простой логикой. По мнению его ведомства, денег в госбюджете не хватает всегда. С другой стороны, развитие малого и среднего бизнеса — крайне важный фактор, определяющий развитие всей национальной экономики. Таким образом, снижение налогового бремени на среднее предпринимательство может быть очень полезно в долгой перспективе.
«Но, по моему мнению, для развития малого и среднего предпринимательства в РФ вовсе не налоговое бремя является главной преградой. Скорее, это различного рода административные и бюрократические барьеры. Потому, если в большинстве стран мира малое предпринимательство составляет около 70% от всего объема экономики, у нас это всего 15–20%. Потому, я думаю, что даже прежде налоговой реформы, для развития российского малого и среднего бизнеса нужны так называемые институциональные реформы», — подводит итог Сергей Калашников.