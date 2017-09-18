Путин не планирует публичных заявлений на учениях «Запад-2017» — Песков

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Москва, 18 сентября. Публичных заявлений президента РФ Владимира Путина в ходе его наблюдения за российско-белорусскими учениями «Запад-2017» не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, публичных заявлений Путина не планируется.

«Путин будет получать доклады от военачальников о ходе учений и будет наблюдать за сегодняшней фазой этих маневров», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что военные во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу будут докладывать президенту РФ о ходе учений.

Напомним, военные учения «Запад-2017» проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и на трех российских полигонах.

Ранее стало известно, что Путин посетит учения «Запад-2017» в Ленинградской области.