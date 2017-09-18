Названа причина госпитализации актера Караченцова в Москве

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Москва, 18 сентября. Актер Николай Караченцов госпитализирован в Москве. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в НИИ им. Склифосовского.

Сын актера в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что эта госпитализация плановая. Таким образом, он опроверг появившиеся в СМИ данные о том, что Караченцов попал в больницу из-за резкого ухудшения здоровья.

Отметим, что супруга Караченцова в беседе с ФАН заявляла о намерениях актера лечь на обследование еще в начале июня.