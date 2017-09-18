О матче, после которого Соткилава решил завязать с футболом, вспоминает историк спорта

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Печальная новость — после тяжелой болезни скончался прославленный оперный певец, народный артист СССР, лауреат государственных премий, педагог, профессор Московской консерватории, солист Большого театра Зураб Соткилава.

В детстве Зураб Соткилава разрывался между двумя пристрастиями — пением и футболом. И поначалу верх взял футбол. Соткилава начинал свою карьеру как профессиональный футболист, и болельщики со стажем еще помнят его на поле.

В 16 лет Соткилава играл в сухумском «Динамо», в 1956 году стал капитаном молодежной сборной Грузии, в составе которой выиграл первенство СССР.

В 1955 году он уже играл в основном составе тбилисского «Динамо», но после травм, полученных в 1958 и в 1959 годах, принял решение завершить спортивную карьеру и, по совету наставников, сосредоточиться на музыке.

С 1960 года и до самой своей смерти Соткилава все свои силы посвятил музыке — он пел в Грузинском театре оперы и балета, стажировался в La Scala, а затем всю свою творческую жизнь посвятил Большому театру и Московской консерватории, став наставником многих знаменитых оперных певцов.

Все, кто вспоминают о Зурабе Соткилаве, отмечают не только его талант, трудолюбие, преданность искусству, но и удивительные человеческие качества — доброту, совершенное отсутствие зависти, скромность и доброжелательность.

О футбольной юности Зураба Соткилавы вспоминает писатель, ветеран спортивной журналистики, историк футбола Аксель Вартанян.

«Я видел Зураба Соткилаву в игре, он ведь долго сомневался — кем быть — футболистом или певцом, — отметил Аксель Вартанян. — Когда он уже выступал за тбилисское «Динамо», его вывели на первый матч с московским «Динамо», где на правом фланге играл Валерий Урин, который привлекался в сборную СССР и был сильным игроком. А Соткилава был левым защитником, то есть он должен был непосредственно опекать Урина. И Урин, в общем-то, разнес Соткилаву в пух и прах. Урин через этот фланг легко проходил, и несколько мячей в ворота тбилисцев было забито. То есть Соткилава, в общем-то был в некоторой степени виновником этого проигрыша. Он потом рассказывал, что страшно переживал после той игры, и говорил, что уже тогда сделал выбор в пользу карьеры оперного певца, поняв, что в футболе ему делать нечего. «Не готов я был к большому футболу, и сделал свой выбор в пользу пения», — говорил он. А эту игру я действительное видел, и выглядел Соткилава тогда достаточно бледно, это был 59-й год… Мне тогда был 21 год, а сейчас уже скоро 80…»

Собеседник ФАН все помнит абсолютно точно. Как рассказывается на официальном сайте ФК «Динамо», игра в матче чемпионате СССР — 1959 года между тбилисским «Динамо и их столичными одноклубниками состоялась 29 мая и завершилась победой москвичей со счетом 3:1.

«Москвичи очень активно играли на флангах, и не случайно именно при участии крайних нападающих были забиты все три мяча. При всем старании, молодым крайним защитникам тбилисцев Соткилаве и Устабашиди оказалось не под силу нейтрализовать Урина и Шаповалова», — говорится на сайте «Динамо».

По словам Акселя Вартаняна, встречался он с Соткилавой и лично.

«Это было один раз на телевидении в середине 1990-х годов, когда проводилась викторина с привлечением футболистов и журналистов, — вспоминает Вартанян. — Я был членом жюри, а одним из приглашенных был Зураб Соткилава. И тогда меня поразила скромность этого человека. Он держался очень просто, не выпячивал себя, и, хотя в футболе он разбирался гораздо лучше своих оппонентов по передаче, но был скромен, сдержан, не навязывал своего мнения, прислушивался к другим. В человеческом плане это был замечательный человек».

Прощание с народным артистом СССР Зурабом Соткилавой состоится в Большом театре 20 сентября.