Очередь к лопате: Дмитрий Лекух о казусе Саакашвили и верном поведении России

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Осуществивший, прямо скажем, беспрецедентный прорыв на территорию официально пока что суверенного государства Михаил Саакашвили выступил с интереснейшим заявлением.

17 октября текущего 2017 года оный субъект международного уголовного права будет предъявлять на митинге в пока еще столичном Киеве список требований по реформе власти страны, гражданства которой он был недавно лишен.

Несостоявшаяся страна

«Мы решили присоединиться к инициативе общественных активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона», — написал Михаил Николозович на своей странице в фейсбуке. И дополнил, что остальные требования он будет собирать по всей Украине как раз до заявленного 17-го числа.

Спешите участвовать.

На самом деле, все это, конечно, полная чушь: мало ли кому и что говорит «дважды бывший» Саакашвили. Бывший президент Грузии, объявленный в международный розыск, и бывший украинец, лишенный гражданства.

Это не очень интересно.

Интереснее другое: кто именно разрешает ему это заявлять и почему? И вот тут начинается самое, пожалуй, любопытное.

Сам тот факт, что 10 сентября Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» на границе с Польшей и попал на территорию Украины, говорит о глубочайшем… даже не кризисе, а системном коллапсе органов власти и государственного управления «незалежной».

Отметим пикантную деталь: во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины, а самому Михаилу Николозовичу за это ничего не было.

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Но еще более красноречиво выглядит другое обстоятельство: вынутый из чулана «президент Миша», поддерживаемый одной из заокеанских групп влияния (а уши Джорджа Сороса тут видны более чем отчетливо: достаточно посмотреть, какие западные медийные ресурсы пиарят Саакашвили), противопоставлен киевской власти, официально поддерживаемой Вашингтоном.

Это, ребята, уже не «сигнальчик». Это визжащая сиреной и мигающая красным светом большая лампа с надписью «Тревога!» И мигает она и визжит над всей территорией пока еще общепризнанного государства под названием «Украина».

Рубить хвосты

Глупо не понимать: процесс переформатирования крупной восточноевропейской территории явно запущен. Собственно говоря, это уже констатация факта: в своем нынешнем виде Украина просто не состоялась.

Ни экономически — потому что тут не то важно, что территория способна клянчить кредиты, а то, что ей сейчас их дают только те, кто понимают, что она их в нынешнем виде совершенно точно не отдаст, ибо неоткуда. Через несколько месяцев заканчиваются отсрочки по предыдущим долгам, и вопрос стоит так: кто успеет, а кто не успеет получить «оплату по счетам»?

Ни в административном и управленческом смысле — смотри даже не сам «прорыв имени Мишико», а торжественный ужин, данный опальному экс-губернатору мэром города Львова Андреем Садовым. Этот факт блестяще характеризует всю украинскую «управленческую вертикаль», если этот термин вообще применим к «стране 404».

Ни в военном смысле — потому как украинские вооруженные формирования становятся все более автономными и подчиняются командованию только тогда, когда считают нужным подчиняться.

Давайте признаем: организованный одной частью заокеанских элит «прорыв грузина на Украину» — не более чем заявка на вхождение в «ликвидационную комиссию». А декларированые Михаилом Николозовичем цели, все эти суды и законы, — не более чем дымовая завеса и вообще «ни о чем».

Просто участие во внутренних украинских процессах сейчас больше грозит потерями, чем приобретениями. А значит, нужно «хеджировать риски и рубить хвосты».

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Так что перед нами — новый этап «становления украинской государственности». Закономерный. Окончательный. После которого новых этапов уже не будет.

Что же касается России, то нашей стране в данной ситуации самое главное — не попасть на роль «внешнего управляющего» всей «Руиной». Ибо очень высок риск, что именно на «управляющего» будут в итоге повешены все текущие и стратегические обязательства Украины, да и просто долги.