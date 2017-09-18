Путин выразил соболезнования родным оперного певца Зураба Соткилавы

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Москва, 18 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося оперного певца Зураба Соткилавы.

«Глава государства направил телеграмму родным и близким Зураба Соткилавы, где выразил глубокие соболезнования в связи с утратой, которая постигла нашу культуру», — рассказал в интервью журналистам представитель Кремля.

Напомним, что грузинский и российский оперный певец, народный артист СССР, лауреат государственных премий, педагог, профессор Московской консерватории, солист Большого театра Зураб Соткилава после тяжелой болезни скончался на 81-м году жизни.