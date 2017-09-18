Кобзон назвал дату и место прощания с оперным певцом Соткилавой

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Москва, 18 сентября. Прощание с народным артистом СССР, оперным певцом Зурабом Соткилавой состоится 20 сентября в Большом театре. Об этом заявил певец, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон.

«В среду прощание в Большом театре и увезут хоронить в Тбилиси», — сказал он.

Депутат также назвал Соткилаву выдающимся певцом, прекрасным другом и великолепным человеком, передает РБК.

Народный артист СССР Зураб Соткилава скончался в Москве на 81-м году жизни. В 1973 году Соткилава дебютировал в Большом театре и до конца дней оставался в составе его оперной труппы. По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, у певца была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца.