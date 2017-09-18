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Общество
Кобзон назвал дату и место прощания с оперным певцом Соткилавой
Общество
Кобзон назвал дату и место прощания с оперным певцом Соткилавой
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    Кобзон назвал дату и место прощания с оперным певцом Соткилавой

    12:55  18 Сентября 2017
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    Кобзон назвал дату и место прощания с оперным певцом Соткилавой

    Москва, 18 сентября. Прощание с народным артистом СССР, оперным певцом Зурабом Соткилавой состоится 20 сентября в Большом театре. Об этом заявил певец, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон.

    «В среду прощание в Большом театре и увезут хоронить в Тбилиси», — сказал он.

    Депутат также назвал Соткилаву выдающимся певцом, прекрасным другом и великолепным человеком, передает РБК.

    Кобзон назвал дату и место прощания с оперным певцом Соткилавой

    Народный артист СССР Зураб Соткилава скончался в Москве на 81-м году жизни. В 1973 году Соткилава дебютировал в Большом театре и до конца дней оставался в составе его оперной труппы. По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, у певца была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца. 

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    Автор: Борис Любимов
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