Политолог высмеял тираду Порошенко о «непосильном» для РФ Крыме

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Президент Украины Петр Порошенко пригрозил сделать Крым «непосильной» для России ношей, об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Мы можем создать условия, чтобы Крым стал для Москвы неподъемным бременем. Мы должны создать все условия, чтобы довести до отчаяния», — высказался украинский лидер.

Какие меры Порошенко намерен предпринять, чтобы осуществить задуманное, он не уточнил. Также политик заявил, что Европе нужна «сильная» Украина.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования в Украине Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил перспективы данного высказывания.

«В первый раз подобное заявление прозвучало полторы недели назад, и оно было вполне официальным. Я думаю, тогда оно было более существенным, чем запись в Facebook. С точки зрения интересов Порошенко, это правильная идея: если вы хотите, чтобы вам что-то вернули, необходимо сделать этот объект обременением для текущего держателя. Но эта идея не может быть реализована. Мало придумать конкретный ход, нужно иметь возможность его осуществить. Сделать это Порошенко не сможет, — резюмирует Ростислав Ищенко.

7 сентября Петр Порошенко признал, что Украина не обладает достаточной военной мощью, чтобы вернуть Крым в состав Украины силовым способом. Тогда же политик сказал, что намерен сделать так, чтобы России «запекло» от присоединения Крыма. Он пообещал использовать для этого суды и прочие контрольно-надзорные органы.

На это высказывание отреагировали российские политические и государственные деятели.

«Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма «запекло». Не за то взялся. Был один такой в Грузии (Михаил Саакашвили — прим. ФАН). Пусть изучит его опыт», — иронично заметил российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

Также украинский лидер на прошлой неделе предложил создать международную группу «друзей по деоккупации Крыма», в состав которой, согласно идее Порошенко, должны войти страны-члены ООН. Комментируя инициативу, крымские власти предложили Киеву создать «международный клуб анонимных алкоголиков».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Несмотря на волеизъявление граждан и соответствие референдума нормам международного права, официальный Киев отрицает результаты голосования и считает Крым «оккупированной» территорией. Этот тезис активно используется в первую очередь в антироссийских высказываниях.