Движение автомобилистов РФ отреагировало на предложение повысить акцизы на топливо

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Москва, 18 сентября. В Движении автомобилистов России выступили против предложения Минфина повысить акцизы на топливо. По мнению главы организации Виктора Похмелкина, цены и без того «запредельно высоки».

Ранее стало известно, что предложение повысить акцизы на топливо на 50 копеек с 1 января и 1 июля 2018 года кабмин рассмотрит уже сегодня. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

По словам Похмелкина, акцизы вырастут не на 50 копеек: «поскольку этим повышением воспользуются нефтяные компании». «Это значит перекладывать все проблемы и трудности российской экономики на плечи автомобилистов, и я с такой политикой согласиться категорически не могу», — заявил он в комментарии RT.

