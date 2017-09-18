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Общество
Движение автомобилистов РФ отреагировало на предложение повысить акцизы на топливо
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    Движение автомобилистов РФ отреагировало на предложение повысить акцизы на топливо

    12:47  18 Сентября 2017
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    Движение автомобилистов РФ отреагировало на предложение повысить акцизы на топливо

    Москва, 18 сентября. В Движении автомобилистов России выступили против предложения Минфина повысить акцизы на топливо. По мнению главы организации Виктора Похмелкина, цены и без того «запредельно высоки».

    Ранее стало известно, что предложение повысить акцизы на топливо на 50 копеек с 1 января и 1 июля 2018 года кабмин рассмотрит уже сегодня. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    По словам Похмелкина, акцизы вырастут не на 50 копеек: «поскольку этим повышением воспользуются нефтяные компании». «Это значит перекладывать все проблемы и трудности российской экономики на плечи автомобилистов, и я с такой политикой согласиться категорически не могу», — заявил он в комментарии RT
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #минфин #акцизы #повышение #автомобилисты #топиво
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