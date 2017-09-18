Песков объяснил, почему Путин не будет участвовать в Генассамблее ООН

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Москва, 18 сентября. В неучастии президента России Владимира Путина в Генассамблее ООН нет ничего необычного, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН, и он это делает не каждый год, — отметил представитель Кремля. — Поэтому здесь нет ничего необычного».

Песков добавил, что российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, который «осуществит, как всегда, весьма интенсивные контакты на полях Генассамблеи», передает «Свободная пресса».

Напомним, ранее Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона поддержать предложение Москвы об учреждении миссии ООН по содействию охраны мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе