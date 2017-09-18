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Песков прокомментировал выдачу прокатного удостоверения фильму «Смерть Сталина»
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    Песков прокомментировал выдачу прокатного удостоверения фильму «Смерть Сталина»

    15:00  18 Сентября 2017
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    Песков прокомментировал выдачу прокатного удостоверения фильму «Смерть Сталина»

    Москва, 18 сентября. В Кремле прокомментировали возможность повторения ситуации с комедийным фильмом об Иосифе Сталине из-за «Матильды». 

    По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, министерство культуры всегда крайне ответственно подходит к вопросу о выдаче прокатных удостоверений.

    Он отказался от детальных комментариев, отметив, что не смотрел картину.

     «Матильда»

    Напомним, ранее стало известно, что мировая премьера комедийной ленты «Смерть Сталина» состоится на международном фестивале в Канаде.

    Ранее сообщалось, что молитвенные стояния против «Матильды» прошли в трех городах РФ. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #песков #кино #матильда #фильм
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