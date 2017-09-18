Песков прокомментировал выдачу прокатного удостоверения фильму «Смерть Сталина»

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Москва, 18 сентября. В Кремле прокомментировали возможность повторения ситуации с комедийным фильмом об Иосифе Сталине из-за «Матильды».

По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, министерство культуры всегда крайне ответственно подходит к вопросу о выдаче прокатных удостоверений.

Он отказался от детальных комментариев, отметив, что не смотрел картину.

Напомним, ранее стало известно, что мировая премьера комедийной ленты «Смерть Сталина» состоится на международном фестивале в Канаде.

Ранее сообщалось, что молитвенные стояния против «Матильды» прошли в трех городах РФ.