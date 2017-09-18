Песков призвал «не размывать» суть инициативы Путина по вводу миротворцев в Донбасс

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Москва, 18 сентября. В Кремле призывают «на размывать» суть предложения Москвы о вводе миротворческой миссии на территорию Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российское руководство надеется на конструктивную позицию политиков из Киева и Вашингтона.

«Конечно, сейчас все будет зависеть от того, насколько конструктивную позицию займут Киев и Соединенные Штаты», — отметил Песков, отвечая на вопросы СМИ по поводу перспектив размещения миротворцев в Донбассе.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что миротворческая миссия в Донбассе призвана в первую очередь обеспечить безопасность работающих в зоне конфликта на востоке Украины сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее Ura.ru сообщало о том, что представители США и Украины объявили неприемлемым для Украины предложенный РФ план ввода миротворческих сил ООН в Донбасс. По их мнению, такие меры могут привести к окончательному разделению Украины.