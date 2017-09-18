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Минкультуры РФ к 100-летию революции реконструирует немой фильм «Москва в Октябре»
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    Минкультуры РФ к 100-летию революции реконструирует немой фильм «Москва в Октябре»

    12:32  18 Сентября 2017
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    Минкультуры РФ к 100-летию революции реконструирует немой фильм «Москва в Октябре»

    Москва, 18 сентября. К юбилею Октябрьской революции Министерство культуры РФ решило отреставрировать и оцифровать немой черно-белый фильм Бориса Барнета «Москва в Октябре». Фильм был снят в 1927 году к 10-летию Октябрьской революции.

    По воспоминаниям самого Барнета, фильм был хоть и игровой, но события, воссозданные в нем, были построены исключительно на историческом материале.

    Обоснованием для восстановления малоизвестной картины для Минкультуры послужило не желание не только отметиться к юбилею революции 1917 года, но сделать вклад в восстановлении утраченного кинонаследия России.

    Кроме воссоздания, будут созданы объемные научные комментарии. Для этого сейчас изучаются архивная документация, которая хранится не только в Госфильмофонде, но и в архивах США, Бельгии, Румынии. Все созданные копии будут оцифрованы.

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    Автор: Алексей Громов
    #кино #октябрьская революция #минкультуры рф
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