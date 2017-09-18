Новости Новороссии: экс-генсек НАТО в окопах ВСУ, Украина и США против плана РФ по миротворцам

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Новороссия, 18 сентября. Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен посетил позиции ВСУ в Донбассе. Власти США и Украины отказались работать с российским проектом революции о размещении миротворцев ООН на территории Новороссии.

Экс-генсек НАТО на позициях ВСУ

Бывший генсек НАТО прибыл с визитом в Донбасс и побывал на позициях вооруженных сил Украины, сообщают в пресс-службе ВСУ.

Особенно отмечается, что высокопоставленный гость и его делегация побывали в районе проведения антитеррористической операции (так в Киеве называют вооруженный конфликт, который новая власть начала против жителей народных республик, отказавшихся мириться с итогами кровавого государственного переворота 2014 года — прим. ред.).

Бывший генерал альянса посетил одну из бригад ВСУ на линии разграничения на донецком направлении. Там ему продемонстрировали состояние украинских войск и познакомили с теми задачами, которые командование ставит перед передовыми отрядами. Пока не ясно, с какой именно целью бывший генсек НАТО посетил территорию Донбасса, но командование народных республик предлагает готовиться к худшему.

США и Украина против российского текста

Власти Украины и Соединенных Штатов Америки не желают работать с текстом российского проекта резолюции о размещении на территории Донбасса вооруженной миссии миротворцев ООН. Об этом сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Стало известно, что проект ранее уже обсуждался Советом безопасности ООН, однако представители Киева и Вашингтона отказались работать с российским документом. Кроме того, они заявили, что у них есть существенные замечания. При этом на Украине отмечают, что могут представить альтернативный проект. В свою очередь Москва будет и дальше прорабатывать свой документ.

Как сообщает «Газета.ru», несмотря на противоречивые позиции сторон относительно размещения миротворцев на Украине, эксперты считают, что стороны смогут добиться компромиссного решения, так как основные игроки потеряли интерес к конфликту на востоке Украины.

ВСУ почти 30 раз нарушали перемирие

За минувшие сутки украинские военнослужащие около 30 раз нарушали режим прекращения огня и вели обстрелы позиций армии Донецкой народной республики, сообщили в оперативном командовании ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины 28 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы десяти населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела Петровского района города Донецк повреждены четыре домостроения», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.