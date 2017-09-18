Правительство РФ составило календарь праздников на 2018 год

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Москва, 18 сентября. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала проект постановления правительства России о переносе праздничных дней в 2018 году. Согласно проекту, россиян ждут длинные выходные не только в новогодние дни и майские праздники, но и по случаю 23 февраля и 8 марта.

Так как в 2018 году несколько праздничных дней приходятся на нерабочие, выходной день 6 января (суббота) решили перенести на 9 марта (пятница), 7 января (воскресенье) — на 2 мая (среда). В итоге три выходных дня отводятся на празднование Дня защитников Отечества (с 23 по 25 февраля), четыре — на Международный женский день (с 8 марта по 11 марта).

28 апреля (суббота) станет рабочим днем, вместо этого выходным сделают 30 апреля (понедельник). Таким образом, у россиян в майские праздники будет пять выходных дней — с 30 апреля по 2 мая и отдельно 9 мая. Праздничными днями по случаю Дня России станут 10, 11 и 12 июня, по случаю Дня народного единства — 3, 4 и 5 ноября.