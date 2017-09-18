Клиенты «Сбербанк онлайн» пожаловались на технический сбой

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Москва, 18 сентября. Сбербанк России уведомил клиентов о кратковременных сбоях в работе сервиса «Сбербанк онлайн» и советует воспользоваться сервисом позднее. Об этом в понедельник сообщили в центре телефонного обслуживания банковского учреждения.

Сообщается, что на данный момент клиенты кредитной организации могут испытывать сложности при входе в систему «Сбербанк онлайн».

В начале сентября стало известно, что Сбербанк начнет оформлять паспорта гражданам РФ.