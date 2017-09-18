Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

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Киев, 18 сентября. На Крещатике, центральном проспекте киевской столицы, прошел День благодарения, совмещенный с Праздником урожая, центральной частью которого стал хоровод и фотографирование вокруг карты Украины, выложенной из фруктов и овощей. При этом, чтобы горожане не растащили эти фрукты и овощи, их обработали ядохимикатами, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напротив здания киевской администрации была обустроена сцена, которую заняли местные и американские протестанты – они читали выдержки из библии и пели религиозные песни, отмечая День благодарения. С приветственным словом выступил президент Христианского Центра государственного управления им. Кеннеди при Конгрессе США Джордж Роллер. Организатором в Киеве выступил Совет евангельских протестантских церквей Украины, сам праздник продлился три дня.

Идя навстречу западным протестантам, мэрия установила на Крещатике карту Украины, снабдив ее надписью «Дякую богу за щедрий врожай!» («Благодарю бога за щедрый урожай»). Рядом предусмотрительно поставили табличку: «Обережно! Фрукти да овочи оброблено химиею!» (Осторожно! Фрукты и овощи обработаны химией!»).

Киевляне фотографировались на фоне карты, иногда с любопытными комментариями. Так, на видео ФАН запечатлен момент, когда трое молодых людей позировали на фоне карты и фотограф указал им, что они закрыли собой Крым. «Крым вроде тоже наш, давайте встанем так, чтоб его видно было», - они закрыли собой Одесскую область и просили окружающих не стрелять в них.

Несмотря на грозную надпись и дежурящих радом волонтеров, фрукты и овощи из лотков карты потихоньку перекочевывали в карманы и сумки киевлян. При этом, когда корреспондент ФАН указывал гражданам на табличку с грозным предупреждением, они отмахивались и говорили, что «дома все помоют как следует».

Ранее юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко заявлял, что украинцам нужно привыкать к католическим и протестантским традициям, и отказываться от православных.

Заметим, что урожай зерновых создал проблемы Украине – российский рынок сбыта закрыт для Киева, кроме того, в РФ в этом году собран рекордный урожай. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка, Киев также потерял рынок Египта, поскольку эта страна отныне закупает зерно в России и отказала в закупках Украине. Мартынюк сообщал, что Украина планировала предоставить Египту около 2,4 миллиона тонн пшеницы до конца года, что составило бы 14% от всего продаваемого объема зерна.