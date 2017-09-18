Стало известно, что нашли оперативники в машине Улюкаева при задержании

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Москва, 18 сентября. Сотрудник ФСБ Алексей Калугин рассказал о том, что нашли оперативники в машине экс-главы МЭР Алексея Улюкаева при его задержании.

Как следует из показаний Калугина, в багажнике авто Улюкаева были обнаружены сумка с деньгами, мясные деликатесы, вино и картину. Сотрудник спецслужба также отметил, что бывший министр заявил оперативникам, что в сумке находился «подарок от Сечина в виде хорошего вина», пишет РИА Новости.

Напомним, Улюкаев был задержан в ноябре минувшего года. Он обвиняется в получении взятки в размере 2 млн долларов.

