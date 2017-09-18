Клинцевич: Россия готовит Украине жесткий ответ на телефонный терроризм

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что Россия готовит жесткий ответ Киеву. Спецслужбы Украины стоят за телефонным терроризмом, который охватил крупные города Российской Федерации, уверен сенатор.

«Украина начала проводить на территории нашей страны диверсии. То, что связано с телефонным терроризмом, — результат работы американских и украинских учений, которые проходят сейчас. Это результат работы Центра информационно-психологических операций, который призван создать на территории «агрессора» чувства страха, психологической неуверенности и деструктивных процессов с последующим усилением экономического давления. Этот Центр информационно-психологических операций на Украине создан в каждом стратегическом командовании (у них три таких). В данном случае одесский центр работал против России, проводя вот эти телефонные звонки. В ближайшее время мы об этом расскажем. Россия готовит жесткий ответ», — заключил Франц Клинцевич.

Продолжением новой волны телефонного терроризма стали сообщения о якобы готовящейся атаке на аэропорт «Шереметьево». Российские спецслужбы были загружены десятками ложных звонков о терактах. За неделю эвакуациям подверглись более 220 тысяч человек по всей России.

Как ранее сообщала Газета.ru, посольство США попросило граждан избегать эвакуированные из-за звонков здания в России. Американское посольство посоветовало своим гражданам следить за российскими новостями и соблюдать приказы об эвакуации.