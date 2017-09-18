Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Почти 500 человек эвакуированы в Москве из-за угрозы взрывов
Политика
Клинцевич: Россия готовит Украине жесткий ответ на телефонный терроризм
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Клинцевич: Россия готовит Украине жесткий ответ на телефонный терроризм

    13:10  18 Сентября 2017
    142

    Клинцевич: Россия жестко ответит Украине за телефонный терроризм

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что Россия готовит жесткий ответ Киеву. Спецслужбы Украины стоят за телефонным терроризмом, который охватил крупные города Российской Федерации, уверен сенатор.

    «Украина начала проводить на территории нашей страны диверсии. То, что связано с телефонным терроризмом, — результат работы американских и украинских учений, которые проходят сейчас. Это результат работы Центра информационно-психологических операций, который призван создать на территории «агрессора» чувства страха, психологической неуверенности и деструктивных процессов с последующим усилением экономического давления. Этот Центр информационно-психологических операций на Украине создан в каждом стратегическом командовании (у них три таких). В данном случае одесский центр работал против России, проводя вот эти телефонные звонки. В ближайшее время мы об этом расскажем. Россия готовит жесткий ответ», — заключил Франц Клинцевич.

    Эвакуация при угрозе взрыва

    Продолжением новой волны телефонного терроризма стали сообщения о якобы готовящейся атаке на аэропорт «Шереметьево». Российские спецслужбы были загружены десятками ложных звонков о терактах. За неделю эвакуациям подверглись более 220 тысяч человек по всей России.

    Как ранее сообщала Газета.ru, посольство США попросило граждан избегать эвакуированные из-за звонков здания в России. Американское посольство посоветовало своим гражданам следить за российскими новостями и соблюдать приказы об эвакуации.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #украина #клинцевич
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 639

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        18817

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7844

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6538

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9630
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        639
        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        11:36   18 Сентября 2017
        10400
        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        9:45   18 Сентября 2017
        6078
        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        7:34   18 Сентября 2017
        9863