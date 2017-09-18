Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе

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Сирия, 18 сентября. ИГ* ведет ракетный обстрел мирных районов Саламии, в Идлибе неизвестные боевики застрелили командира «Тахрир аш-Шам», САА при поддержке ВКС РФ форсировали Евфрат. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА в Хомсе и Хаме, обеспечивают продвижении САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ форсировали Евфрат.

«Исламское государство»: теряет позиции в Хаме и Хомсе, ведет обстрел Саламии, противостоит SDF в Ракке.

«Файлак ар-Рахман»: договорилась о перемирии с «Тахрир аш-Шам» в Восточной Гуте.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Дамаске, потеряла командира в Идлибе,

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF в Алеппо.

Курды: продолжают бои с ИГ в Ракке, расстреляли нескольких бойцов за побег с поля боя.

Провинция Дамаск

Военный источник в Twitter (@Hadadwalid3) сообщает, что группировки «Файлак ар-Рахман» и «Тахрир аш-Шам» договорились о временном перемирии в поселении Кафр Батна. Напомним, в последние несколько дней в окрестностях населенного пункта, расположенного в Восточной Гуте Дамаска отмечались боестолкновения между оппозиционными формированиями.

В то же самое время в районе Айн Тарма наблюдается ожесточенное противостояние между «Файлак ар-Рахман» и правительственными войсками. По данным местного источника в Facebook (@GhoutaGMC), САА пытается продвинуться в регионе под прикрытием тяжелой артиллерии. Кроме того Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в районе Джобар. Об этом пишет информагентство Damascus Now в своем Twitter (@now_damascus).

Провинция Алеппо

В районе Аль-Малах на севере провинции Алеппо в результате минометных обстрелов со стороны боевиков взорвался склад боеприпасов Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает местный источник в Twitter (@ma1_99). Правительственные войска в свою очередь открыли огонь по позициям военизированных оппозиционных формирований в населенном пункте Хайян, пишет военный Twitter-канал (@prince_alepp098).

Также на севере региона продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). Один из местных источников пишет в Twitter (@Ahmad_Alfarouh), что на данный момент в эпицентре боевых действий находится поселение Хазван.

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс продолжается совместная операция ВКС РФ и САА против террористов «Исламского государства». Военный источник в Twitter (@firstbaqer1) передает, что под воздушным прикрытием российской авиации Сирийская арабская армия (САА) зачистила от радикальных исламистов районы Тин аль-Муаллак и Аль-Набатия. Кроме того, по данным информационного агентства Damascus Now правительственные силы ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков ИГ в районе населенного пункта Таллят Аид. Ранее сообщалось, что точечные удары российских ВКС нанесли значительный урон фортификационным сооружениям «Исламского государства», расположенным в районе холма Аль-Хамсин и окрестностях поселений Абу Крес и Мзен Аль-Бакар.

На севере провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести обстрел зон дислокации боевиков в районах Тер Маала и Дейр Фуль.

Провинция Дейр эз-Зор

Минувшей ночью сирийская армия под руководством российских советников при поддержке ВКС РФ форсировали Евфрат, передает Al-Masdar News, ссылаясь на источник в элитном подразделении САА «Охотники за ИГИЛ»*. В ходе операции российская авиация нанесла серию точечных ударов по позициям «Исламского государства». В настоящее время войска закрепляются на занятых рубежах и продвигаются вглубь территории к северу от Дейр эз-Зора, занятой боевиками ИГИЛ на протяжении нескольких последних лет. За это время террористы построили на левом берегу Евфрата мощнейшую сеть оборонительных укреплений и эксплуатируют ряд крупных нефтяных месторождений.

Одновременно с этим бойцы Сирийской арабской армии (САА) продолжают работы по обеспечению безопасности периметра освобожденного ранее при поддержке ВКС РФ военного аэропорта Дейр эз-Зора, пишет Smart News Agency.

Источник в Twitter (@daraa112) сообщает, что в боях с террористами ИГИЛ в Дейр эз-Зоре погиб полковник армии САР и еще пять офицеров Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Идлиб

Военный источник в провинции Идлиб сообщает в Twitter (@M2G3VUhWcjMDKO0), что в районе населенного пункта Харим неизвестными боевиками был застрелен командир коалиции «Тахрир аш-Шам» Абу Ясир аш-Шами.

Турецкие войска, сконцентрировавшие силы у границ провинции Идлиб готовы к вторжению на территорию Сирии. По данным местного источника в Twitter (@VOArabs) на сирийско-турецкой границе находится не менее 80 единиц военной техники. Ранее сообщалось, что по другую сторону турецко-сирийской границы сосредотачивает силы коалиция «Тахрир аш-Шам», управляемая радикалами «Джебхат ан-Нусры»*. Также ранее сообщалось, что исламисты проводят рейды на подконтрольных им территориях провинции Идлиб. По данным местных СМИ члены «Тахрир аш-Шам» арестовали на севере Идлиба несколько боевиков Сирийской свободной армии (ССА) и «умеренно оппозиционной» «Ахрар аш-Шам».

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжаются ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»*. Местный источник в социальной сети Twitter (@soheb1199) пишет о столкновениях противников в нескольких кварталах недалеко от Национальной больницы в центральной части города Ракка.

Милиция курдских Отрядов народной самообороны (YPG) расстреляла нескольких бойцов за побег с поля боя. По данным военного источника в Twitter (@soheb1199) ополченцы бросили оружие и дезертировали во время столкновений на улице Таль Абьяд в городе Ракка. Ранее местные источники сообщали об ужесточении боев между курдскими отрядами и террористами ИГИЛ в районах Аль-Мурур и Аль-Харамия.

Провинция Хама

В восточной части провинции Хама продолжается зачистка от ИГ «Акербатского котла» совместными силами Сирийской арабской армии (САА) и ВКС России. Военный источник в Twitter (@Syriakm) передает, что армия САР при поддержке российской авиации установила контроль над населенным пунктом Абу Ханая к востоку от поселения Клейб аль-Сор.

В это же время террористы «Исламского государства» ведут ракетный обстрел мирных районов города Саламия. Об атаке радикальных исламистов пишет информационное агентство Damascus Now.

Военный источник в Facebook (@Syrian.RMP) пишет, что на севере провинции Хама правительственные войска продолжают наносить удары по зонам дислокации боевиков радикальной оппозиции. Автор публикации подчеркивает, что за прошедшие сутки САА провела более 100 артобстрелов позиций боевиков в районе Аль-Латамины.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)