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Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе
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    Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе

    12:30  18 Сентября 2017  /обновлено: 12:43  18 Сентября 2017
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    Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе

    Сирия, 18 сентября. ИГ* ведет ракетный обстрел мирных районов Саламии, в Идлибе неизвестные боевики застрелили командира «Тахрир аш-Шам», САА при поддержке ВКС РФ форсировали Евфрат. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают САА в Хомсе и Хаме, обеспечивают продвижении САА в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ форсировали Евфрат.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Хаме и Хомсе, ведет обстрел Саламии, противостоит SDF в Ракке.

    «Файлак ар-Рахман»: договорилась о перемирии с «Тахрир аш-Шам» в Восточной Гуте.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Дамаске, потеряла командира в Идлибе,

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF в Алеппо.

    Курды: продолжают бои с ИГ в Ракке, расстреляли нескольких бойцов за побег с поля боя.

    Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе

    Военный источник в Twitter (@Hadadwalid3) сообщает, что группировки «Файлак ар-Рахман» и «Тахрир аш-Шам» договорились о временном перемирии в поселении Кафр Батна. Напомним, в последние несколько дней в окрестностях населенного пункта, расположенного в Восточной Гуте Дамаска отмечались боестолкновения между оппозиционными формированиями.

    В то же самое время в районе Айн Тарма наблюдается ожесточенное противостояние между «Файлак ар-Рахман» и правительственными войсками. По данным местного источника в Facebook (@GhoutaGMC), САА пытается продвинуться в регионе под прикрытием тяжелой артиллерии. Кроме того Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в районе Джобар. Об этом пишет информагентство Damascus Now в своем Twitter (@now_damascus).

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе

    В районе Аль-Малах на севере провинции Алеппо в результате минометных обстрелов со стороны боевиков взорвался склад боеприпасов Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает местный источник в Twitter (@ma1_99). Правительственные войска в свою очередь открыли огонь по позициям военизированных оппозиционных формирований в населенном пункте Хайян, пишет военный Twitter-канал (@prince_alepp098).

    Также на севере региона продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). Один из местных источников пишет в Twitter (@Ahmad_Alfarouh), что на данный момент в эпицентре боевых действий находится поселение Хазван.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе

    На востоке провинции Хомс продолжается совместная операция ВКС РФ и САА против террористов «Исламского государства». Военный источник в Twitter (@firstbaqer1) передает, что под воздушным прикрытием  российской авиации Сирийская арабская армия (САА) зачистила от радикальных исламистов районы Тин аль-Муаллак и Аль-Набатия. Кроме того, по данным информационного агентства Damascus Now правительственные силы ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков ИГ в районе населенного пункта Таллят Аид. Ранее сообщалось, что точечные удары российских ВКС нанесли значительный урон фортификационным сооружениям «Исламского государства», расположенным в районе холма Аль-Хамсин и окрестностях поселений Абу Крес и Мзен Аль-Бакар.  

    На севере провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести обстрел зон дислокации боевиков в районах Тер Маала и Дейр Фуль.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе

    Минувшей ночью сирийская армия под руководством российских советников  при поддержке ВКС РФ форсировали Евфрат, передает Al-Masdar News, ссылаясь на источник в элитном подразделении САА «Охотники за ИГИЛ»*. В ходе операции российская авиация нанесла серию точечных ударов по позициям «Исламского государства». В настоящее время войска закрепляются на занятых рубежах и продвигаются вглубь территории к северу от Дейр эз-Зора, занятой боевиками ИГИЛ на протяжении нескольких последних лет. За это время террористы построили на левом берегу Евфрата мощнейшую сеть оборонительных укреплений и эксплуатируют ряд крупных нефтяных месторождений.

    Одновременно с этим бойцы Сирийской арабской армии (САА) продолжают работы по обеспечению безопасности периметра освобожденного ранее при поддержке ВКС РФ военного аэропорта Дейр эз-Зора, пишет Smart News Agency.

    Источник в Twitter (@daraa112) сообщает, что в боях с террористами ИГИЛ в Дейр эз-Зоре погиб полковник армии САР и еще пять офицеров Сирийской арабской армии (САА).

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе

    Военный источник в провинции Идлиб сообщает в Twitter (@M2G3VUhWcjMDKO0), что в районе населенного пункта Харим неизвестными боевиками был застрелен командир коалиции «Тахрир аш-Шам» Абу Ясир аш-Шами.

    Турецкие войска, сконцентрировавшие силы у границ провинции Идлиб готовы к вторжению на территорию Сирии. По данным местного источника в Twitter (@VOArabs) на сирийско-турецкой границе находится не менее 80 единиц военной техники. Ранее сообщалось, что по другую сторону турецко-сирийской границы сосредотачивает силы коалиция «Тахрир аш-Шам», управляемая радикалами «Джебхат ан-Нусры»*. Также ранее сообщалось, что исламисты проводят рейды на подконтрольных им территориях провинции Идлиб. По данным местных СМИ члены «Тахрир аш-Шам» арестовали на севере Идлиба несколько боевиков Сирийской свободной армии (ССА) и «умеренно оппозиционной» «Ахрар аш-Шам».

    Провинция Ракка

    Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе

    В административном центре провинции Ракка продолжаются ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»*. Местный источник в социальной сети Twitter (@soheb1199) пишет о столкновениях противников в нескольких кварталах недалеко от Национальной больницы в центральной части города Ракка.

    Милиция курдских Отрядов народной самообороны (YPG) расстреляла нескольких бойцов за побег с поля боя. По данным военного источника в Twitter (@soheb1199) ополченцы бросили оружие и дезертировали во время столкновений на улице Таль Абьяд в городе Ракка. Ранее местные источники сообщали об ужесточении боев между курдскими отрядами и террористами ИГИЛ в районах Аль-Мурур и Аль-Харамия.

    Провинция Хама

    Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе

    В восточной части провинции Хама продолжается зачистка от ИГ «Акербатского котла» совместными силами Сирийской арабской армии (САА) и ВКС России. Военный источник в Twitter (@Syriakm) передает, что армия САР при поддержке российской авиации установила контроль над населенным пунктом Абу Ханая к востоку от поселения Клейб аль-Сор.

    В это же время террористы «Исламского государства» ведут ракетный обстрел мирных районов города Саламия. Об атаке радикальных исламистов пишет информационное агентство Damascus Now.

    Военный источник в Facebook (@Syrian.RMP) пишет, что на севере провинции Хама правительственные войска продолжают наносить удары по зонам дислокации боевиков радикальной оппозиции. Автор публикации подчеркивает, что за прошедшие сутки САА провела более 100 артобстрелов позиций боевиков в районе Аль-Латамины.  

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #вкс рф #игил #курды #саа #дейр эз-зор #ракка #идлиб #хомс #евфрат #охотники за игил #саламия #тахрир аш-шам
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе
    Сирия новости 18 сентября 07.00: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат, ВВС коалиции США уничтожили мечеть в Ракке
    Сирия итоги за сутки на 18 сентября 06.00: ВКС РФ и САА перекрыли пути снабжения ИГ в Дейр эз-Зоре, под огнем коалиции погибло 13 жителей Аль-Маядина
    Сирия новости 17 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Идлибе «Тахрир аш-Шам» готовится к вторжению Турции
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