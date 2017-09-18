Судебные приставы взыскали более 40 млрд рублей долгов с российских отпускников

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Москва, 18 сентября. В течение 2017 года российской Федеральной службе судебных приставов удалось взыскать с отпускников более 41 млрд рублей неоплаченных ими долгов. На 1 сентября количество задержанных на границе составило почти 12 тысяч человек — при этом, по данным ФССП, в списках «невыездных» из-за долгов граждан числится около 1,6 млн человек.

В ФССП полагают запрет на выезд за границу при задолженности в 10 тысяч рублей эффективной и обоснованной мерой — впрочем, с 1 октября «невыездной» порог будет повышен до 30 тысяч.