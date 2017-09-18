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Россия
Судебные приставы взыскали более 40 млрд рублей долгов с российских отпускников
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    Судебные приставы взыскали более 40 млрд рублей долгов с российских отпускников

    12:19  18 Сентября 2017
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    Судебные приставы взыскали более 40 млрд рублей долгов с российских отпускников

    Москва, 18 сентября. В течение 2017 года российской Федеральной службе судебных приставов удалось взыскать с отпускников более 41 млрд рублей неоплаченных ими долгов. На 1 сентября количество задержанных на границе составило почти 12 тысяч человек — при этом, по данным ФССП, в списках «невыездных» из-за долгов граждан числится около 1,6 млн человек.

    В ФССП полагают запрет на выезд за границу при задолженности в 10 тысяч рублей эффективной и обоснованной мерой — впрочем, с 1 октября «невыездной» порог будет повышен до 30 тысяч. 

    Судебные приставы взыскали более 40 млрд рублей долгов с российских отпускников

    «Допускаю, что среди 12 тысяч россиян, которых не выпустили из России при прохождении паспортного контроля, есть и те, кто из принципа говорит, что был не в курсе о задолженности», — отметил в беседе с «Известиями» член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Сергей Шпетер, отметив, что приставы извещают о запрете на выезд за рубеж — а следовательно, не знать о своем долге гражданам будет непросто.

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    Автор: Валентин Меликов
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