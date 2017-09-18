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NASA завершило эксперимент по имитации полета на Марс
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    NASA завершило эксперимент по имитации полета на Марс

    12:51  18 Сентября 2017
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    NASA завершило эксперимент по имитации полета на Марс

    Гонолулу, 18 сентября. Сегодня на Гавайях завершился продолжавшийся восемь месяцев эксперимент, в ходе которого пятеро добровольцев из США и один из Великобритании жили в полной изоляции, имитируя условия полета на Марс. Это был уже пятый подобный эксперимент, который организовали совместно Университет штата Гавайи и NASA.

    Модуль, служивший добровольцем домом, был расположен на высоте 2,6 км на пустынном склоне вулкана Мауна-Лоа. За время, проведенное в практически полной изоляции, четверо мужчин и две женщины, участвовавшие в эксперименте, провели под постоянным наблюдением достаточно сложную программу исследований, в ходе которой датчики на теле постоянно регистрировали их состояние. Наружу участники эксперимента выходили только в скафандрах.

    Участники эксперимента, которых специально подбирают, чтобы они были похожи на астронавтов по психологическим характеристикам, надеются, что в дальнейшем моделирование условий полета позволит повысить эффективность людей в путешествии на Марс.

    NASA завершило эксперимент по имитации полета на Марс

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    Автор: Валентин Меликов
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