NASA завершило эксперимент по имитации полета на Марс

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Гонолулу, 18 сентября. Сегодня на Гавайях завершился продолжавшийся восемь месяцев эксперимент, в ходе которого пятеро добровольцев из США и один из Великобритании жили в полной изоляции, имитируя условия полета на Марс. Это был уже пятый подобный эксперимент, который организовали совместно Университет штата Гавайи и NASA.

Модуль, служивший добровольцем домом, был расположен на высоте 2,6 км на пустынном склоне вулкана Мауна-Лоа. За время, проведенное в практически полной изоляции, четверо мужчин и две женщины, участвовавшие в эксперименте, провели под постоянным наблюдением достаточно сложную программу исследований, в ходе которой датчики на теле постоянно регистрировали их состояние. Наружу участники эксперимента выходили только в скафандрах.

Участники эксперимента, которых специально подбирают, чтобы они были похожи на астронавтов по психологическим характеристикам, надеются, что в дальнейшем моделирование условий полета позволит повысить эффективность людей в путешествии на Марс.