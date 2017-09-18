Возвращение Саакашвили в Киев обескуражило Гройсмана

В Избранное

Киев, 18 сентября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не знает, что делать в случае возвращения экс-губернатора одесской области Михаила Саакашвили в Киев.

Отвечая на вопрос о том, что будет делать правительство в случае приезда Саакашвили, Гройсман заявил: «Ничего… Ничего… Я не знаю, что делать в таких случаях. Я знаю, как делать реформы, строить дороги». Он предложил украинцам самим решить, «что делать с популистами».

При этом глава украинского кабмина подчеркнул, что не увидел фундаментальных успехов Саакашвили в то время, когда он возглавлял Одесскую область.