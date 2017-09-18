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Украина
Возвращение Саакашвили в Киев обескуражило Гройсмана
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    Возвращение Саакашвили в Киев обескуражило Гройсмана

    15:24  18 Сентября 2017  /обновлено: 15:27  18 Сентября 2017
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    Возвращение Саакашвили в Киев обескуражило Гройсмана

    Киев, 18 сентября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не знает, что делать в случае возвращения экс-губернатора одесской области Михаила Саакашвили в Киев.

    Отвечая на вопрос о том, что будет делать правительство в случае приезда Саакашвили, Гройсман заявил: «Ничего… Ничего… Я не знаю, что делать в таких случаях. Я знаю, как делать реформы, строить дороги». Он предложил украинцам самим решить, «что делать с популистами».

    При этом глава украинского кабмина подчеркнул, что не увидел фундаментальных успехов Саакашвили в то время, когда он возглавлял Одесскую область.

    Возвращение Саакашвили в Киев обескуражило Гройсмана

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    Автор: Катерина Михайдили
    #киев #саакашвили #гройсман
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