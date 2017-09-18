План по валу: Россия в 2017 году соберет рекордный урожай зерна — для скота

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Возможно, в этом году в России будет превзойден исторический рекорд урожая зернобобовых культур — 133 миллиона тонн против 127 миллионов в 1978 году, больше 900 кг на человека. В прошлом году, кстати, тоже собрали немало: 120,7 миллионов тонн, из них за рубеж было продано 34,545 млн, почти 30%, а выручка составила более 5,9 млрд долл.

Подобные показатели позволили нашей стране стать крупнейшим на планете продавцом пшеницы и уверенно завоевывать рынки таких стран, как Китай, Индонезия, Турция и Египет. Российское зерно покупают уже 36 стран, и эта география наверняка будет расширяться. Прогнозы нашего зернового экспорта на этот год колеблются в диапазоне 43–47 млн тонн, а доходы от него, если мировые цены не рухнут, должны составить более 6 млрд долл.

При этом посевные площади под зерно значительно снизились, весь рост производства достигнут за счет увеличения урожайности. Средняя урожайность пшеницы в прошлом году составила 26,8 ц/га, а в этом она уже вплотную приблизится к заветной для советских времен отметке «30 центнеров с гектара». Соответственно, на такой фуражной базе можно и дальше развивать отечественные птицеводство и свиноводство.

Отличные новости! И все же этот рекорд, что называется, «с вопросами».

Хлеб — всему голова?

Если смотреть не на «вал», с которым, безусловно, все в порядке, а на качество производимого в нашей стране зерна, то придется констатировать, что оно снижается, причем весьма существенно.

Производство пшеницы твердых сортов (I и II классов) в 2016 году составило около 600 тысяч тонн из 73,3 млн тонн общего сбора, или менее 1%. При этом снижается и качество мягкой пшеницы: в 2016 году на долю зерна III класса приходилось 22,3% (в 2015 году — 36%), IV класса — 49,1% (44,1%), а V класса — 28,6% (19,9%). В этом году дисбаланс в сторону пшеницы IV–V классов только усилится: доля зерна III класса снизится до 11–12%.

Следует сказать, что для нужд хлебопекарной промышленности советские ГОСТы разрешали использовать пшеницу не ниже III класса (22–24% клейковины). Теперь же хлеб повсеместно пекут из муки, смолотой из смеси зерна III–IV класса, применяя специальные «улучшающие» добавки: так получается дешевле. Но белка от этого в хлебе, само собой, не прибавляется. То же самое касается муки, макарон и прочей зерновой бакалеи. Так что если считать «по белку» (клейковине), то до уровня конца 70-х–начала 80-х годов нашему сельскому хозяйству пока еще далековато.

Кстати, IV и V классы пшеницы были введены только ГОСТом 1990 года, а до того вся пшеница с содержанием клейковины ниже 22% относилась к фуражной, то есть годной на корм исключительно скоту. Но для рынка существует только прибыль, и если цену на товар повышать в нужной степени нельзя, то приходится снижать качество продукции.

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До описанных английскими авторами XIX века образцов «пролетарского» хлеба с песком и отечественных аналогов из лебеды дело вряд ли дойдет, а вот буханки и батоны из «пятиклассной» пшенички, если ничего не изменится, нам попробовать наверняка придется, и очень скоро. Просто другого зерна и другой муки в стране уже не будет — за исключением «элитных» пекарен с «золотыми» ценами за кило «ситного». Все как в классическом стихотворении Франсуа Вийона: «От жажды умираю над ручьем…» «Не доедим, но вывезем» — в современном варианте.

Так что хлеб — он, конечно, всему голова, но ведь голова голове рознь. Иногда рознь получается принципиальная.

И что же делать?

Действительно, что? Снижать качество и количество продукции, дожидаясь новых «хлебных бунтов»? Дотировать каким-то образом хлебопекарную промышленность, которая уже не первый год шлет сигналы, что работает ниже уровня рентабельности? Ограничивать экспорт зерна, тем самым снижая цены на внутреннем рынке?

В «хлебной проблеме» всегда сходилось воедино множество экономических, политических и даже культурных факторов. Это узел похлеще знаменитого гордиева узла, его нельзя разрубить одним махом, да и развязать непросто: потянешь за одно — захлестнется в другом…

Наш среднестатистический соотечественник ежегодно потребляет 118–120 кг хлебопродуктов (в пересчете на муку), что обеспечивает примерно треть калорийности его рациона. Поскольку «хлебные» калории, наряду с «картофельными», являются самыми дешевыми, то в случае падения доходов населения потребление хлеба, абсолютное и относительное, увеличивается, а в случае их роста — напротив, снижается.

Отсюда понятно, что стоимость основных сортов хлеба по необходимости оказывается, так или иначе, привязанной к уровню минимального размера оплаты труда (МРОТ) в том или ином регионе. Данная привязка означает возможность покупать на десятую часть МРОТ 1500 «хлебных» килокалорий в день, что примерно соответствует 500 г белого хлеба.

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Следовательно, цепочку улучшения качества производимого в России зерна можно запустить только с уровня повышения доходов населения и при условии чрезвычайно гибкого и точного государственного регулирования каждого из звеньев этой цепочки в обратном порядке — условно говоря, от прилавка до поля.

К сожалению, рассчитывать на это в ближайшей перспективе не приходится, а значит, судя по всему, новое обострение «хлебной проблемы» внутри страны, несмотря на рекордные урожаи зерновых, не за горами.