Сенатор Климов: Совфед проконтролирует, как реализуются «законы Яровой»

В Избранное

Правительство России подготовит в ноябре постановление, которое предусматривает поэтапную реализацию антитеррористического пакета законов, известного как «пакет Яровой». Такое заявление сделал сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович со ссылкой на юристов.

«Мы можем это сделать нормами постановления правительства, без поправок в закон, мы это сейчас обсуждаем. В ближайшее время готовятся документы, по-моему, там срок ноябрь», — отметил он.

Напомним, что, вступив в силу, так называемый «пакет Яровой» обяжет операторов связи в течение трех лет хранить информацию о фактах приема и передачи звонков, сообщений и медиафайлов на территории России.

Андрей Климов, зампред председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, разъяснил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назначение новых законов.

«Законодательные инициативы схожие с теми, которые называют «законами Яровой», принимаются во многих странах. Это не сугубо российская история. Дело в том, что Интернет и IT-технологии начали создавать фактически новую реальность. Эта реальность, к сожалению, еще не отрегулирована на законодательном уровне. Конечно, она предлагает массу плюсов, но также в ней достаточно уверенно чувствуют себя представители многих экстремистских и террористических организаций. Рано или поздно любое суверенное государство обязано обратить внимание на эту систему», — заявил сенатор.

Можно спорить о том, как именно должно осуществляться законодательное регулирование Интернета в целях национальной безопасности, продолжает Климов. «Я знаю, что эксперты придерживаются на этот счет разных точек зрения. Но то, что в дальнейшем без подобной системы законов будет невозможна жизнь ни одного суверенного государства, на мой взгляд, совершенно очевидно», — подчеркивает сенатор.

«Мы обсуждали этот вопрос в Совете Федерации. После вступления в действие этого пакета законов мы сможем мониторить то, как осуществляется реализация задуманного. Никто не запрещает нам своевременно вносить в эти законодательные акты поправки и изменения. Так мы сможем, с одной стороны, обеспечить их наиболее эффективную работу, с другой, в наименьшей степени затрудним жизнь добропорядочных граждан», — отмечает Андрей Климов.

Уже сейчас понятно, что «пакет Яровой» имеет существенную экономическую составляющую, заявляет Климов. Именно потому законодательные новеллы из данного списка и будут вводиться в действие постепенно.