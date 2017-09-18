Сенатор Климов: Совфед проконтролирует, как реализуются «законы Яровой»
Правительство России подготовит в ноябре постановление, которое предусматривает поэтапную реализацию антитеррористического пакета законов, известного как «пакет Яровой». Такое заявление сделал сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович со ссылкой на юристов.
«Мы можем это сделать нормами постановления правительства, без поправок в закон, мы это сейчас обсуждаем. В ближайшее время готовятся документы, по-моему, там срок ноябрь», — отметил он.
Напомним, что, вступив в силу, так называемый «пакет Яровой» обяжет операторов связи в течение трех лет хранить информацию о фактах приема и передачи звонков, сообщений и медиафайлов на территории России.
Андрей Климов, зампред председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, разъяснил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назначение новых законов.
«Законодательные инициативы схожие с теми, которые называют «законами Яровой», принимаются во многих странах. Это не сугубо российская история. Дело в том, что Интернет и IT-технологии начали создавать фактически новую реальность. Эта реальность, к сожалению, еще не отрегулирована на законодательном уровне. Конечно, она предлагает массу плюсов, но также в ней достаточно уверенно чувствуют себя представители многих экстремистских и террористических организаций. Рано или поздно любое суверенное государство обязано обратить внимание на эту систему», — заявил сенатор.
Можно спорить о том, как именно должно осуществляться законодательное регулирование Интернета в целях национальной безопасности, продолжает Климов. «Я знаю, что эксперты придерживаются на этот счет разных точек зрения. Но то, что в дальнейшем без подобной системы законов будет невозможна жизнь ни одного суверенного государства, на мой взгляд, совершенно очевидно», — подчеркивает сенатор.
«Мы обсуждали этот вопрос в Совете Федерации. После вступления в действие этого пакета законов мы сможем мониторить то, как осуществляется реализация задуманного. Никто не запрещает нам своевременно вносить в эти законодательные акты поправки и изменения. Так мы сможем, с одной стороны, обеспечить их наиболее эффективную работу, с другой, в наименьшей степени затрудним жизнь добропорядочных граждан», — отмечает Андрей Климов.
Уже сейчас понятно, что «пакет Яровой» имеет существенную экономическую составляющую, заявляет Климов. Именно потому законодательные новеллы из данного списка и будут вводиться в действие постепенно.
«Хотелось бы, чтобы бремя затрат было незначительным для конкретного потребителя услуг связи. Конечно, для того, чтобы осуществить разумный контроль в тех масштабах, о которых идет речь, — а это масштабы всей страны — потребуются серьезные затраты. Важно все сделать так, чтобы за счет распределения этих затрат, за счет определенного графика внедрения тех или иных новаций, не было существенного колебания цен на конечные услуги для конечного потребителя. Это вполне выполнимо, и, я надеюсь, что так оно и будет сделано», — подводит итог сенатор.