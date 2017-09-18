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Общество
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Украина
Украинский бизнесмен захотел купить «дочку» Сбербанка ​​​​​​​
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    Украинский бизнесмен захотел купить «дочку» Сбербанка ​​​​​​​

    11:59  18 Сентября 2017
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    Украинский бизнесмен захотел купить «дочку» Сбербанка ​​​​​​​

    Киев, 18 сентября. Национальный банк Украины заявил о намерениях украинского бизнесмена Сергея Тигипко, владеющего «Таскомбанком» и Universal Bank, купить 99,9% акций VS Bank, «дочки» российского Сбербанка.

    28 августа он уже подал документы на их приобретение. В Нацбанке Украины также уточнили, что в настоящее время все документы прошли регистрацию и находятся на рассмотрении. «По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно», — добавили в НБУ.

    Местные СМИ уточняют, что по действующему законодательству Украины документы Тигипко должны рассмотреть в течение трех месяцев со дня их получения.

    Напомним, санкции НБУ против «дочек» российских госбанков, среди которых оказался и VS Bank, вступили в силу 23 марта.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #сбербанк #нбу #vs bank
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