Украинский бизнесмен захотел купить «дочку» Сбербанка ​​​​​​​

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Киев, 18 сентября. Национальный банк Украины заявил о намерениях украинского бизнесмена Сергея Тигипко, владеющего «Таскомбанком» и Universal Bank, купить 99,9% акций VS Bank, «дочки» российского Сбербанка.

28 августа он уже подал документы на их приобретение. В Нацбанке Украины также уточнили, что в настоящее время все документы прошли регистрацию и находятся на рассмотрении. «По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно», — добавили в НБУ.

Местные СМИ уточняют, что по действующему законодательству Украины документы Тигипко должны рассмотреть в течение трех месяцев со дня их получения.

Напомним, санкции НБУ против «дочек» российских госбанков, среди которых оказался и VS Bank, вступили в силу 23 марта.