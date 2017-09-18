Генпрокуратура придумала новое наказание за загрязнение Арктики

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Москва, 18 сентября. Генпрокуратура России обяжет лиц, выбрасывающих отходы в водные объекты Арктики, восстанавливать популяцию рыб и заняться мелиорацией почв. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

В 2017 году Генпрокуратура выявила около 200 тыс. нарушений природоохранного законодательства, в том числе на территории Арктики. Сейчас нарушители платят штраф, однако наказание за загрязнение экологии планируют ужесточить.

«В каждом случае незаконного складирования отходов и загрязнения рек, прудов, водно-болотных территорий, морей будут приниматься незамедлительные меры по возложению на правонарушителей обязанностей по восстановлению популяции рыб и рекультивации хрупких арктических почв»,— цитирует Куренного газета «Известия».

Добавим, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство планирует выделить порядка 160 млрд рублей на социально-экономическое развитие Арктики до 2025 года.