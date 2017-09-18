Скандальный доклад Макларена о российских спортсменах трещит по швам

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Лима, 18 сентября. Очередная сессия Международного олимпийского комитета (МОК), в ходе которой изучали ситуацию с отстраненными российскими спортсменами из-за доклада Макларена, завершилась в столице Перу.

Скандальный доклад канадского юриста Ричарда Макларена дал первые осечки. Отмечается, что в документе нет веских доказательств того, что российские спортсмены причастны к употреблению допинга.

Ранее Макларен основывался на заявлениях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который утверждал, что российские атлеты употребляют запрещенные вещества.

По словам члена Совфеда России и бывшего президента ОКР Леонида Тягачева, при детальном изучении оказалось, что основная часть доклада Макларена не соответствует действительности, пишут «Известия».

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день главе ОКР Александру Жукову и российским представителям необходимо максимально тесно сотрудничать с МОК и ВАДА.

Зарубежные организации пошли на поводу у Родченкова, который артистично преувеличил, а кое-где и вовсе соврал, рассказывая про махинации России с запрещенными веществами, отметил Тягачев.

Ранее стало известно, что ВАДА не нашло доказательств нарушений 95 спортсменов России из скандального доклада Макларена.