Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Кобзон назвал дату и место прощания с оперным певцом Соткилавой
Спорт
Скандальный доклад Макларена о российских спортсменах трещит по швам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Скандальный доклад Макларена о российских спортсменах трещит по швам

    11:59  18 Сентября 2017
    45

    Скандальный доклад Макларена о российских спортсменах трещит по швам

    Лима, 18 сентября. Очередная сессия Международного олимпийского комитета (МОК), в ходе которой изучали ситуацию с отстраненными российскими спортсменами из-за доклада Макларена, завершилась в столице Перу.

    Скандальный доклад канадского юриста Ричарда Макларена дал первые осечки. Отмечается, что в документе нет веских доказательств того, что российские спортсмены причастны к употреблению допинга. 

    Ранее Макларен основывался на заявлениях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который утверждал, что российские атлеты употребляют запрещенные вещества.

    Скандальный доклад Макларена о российских спортсменах трещит по швам

    По словам члена Совфеда России и бывшего президента ОКР Леонида Тягачева, при детальном изучении оказалось, что основная часть доклада Макларена не соответствует действительности, пишут «Известия»

    Он также подчеркнул, что на сегодняшний день главе ОКР Александру Жукову и российским представителям необходимо максимально тесно сотрудничать с МОК и ВАДА.

    Зарубежные организации пошли на поводу у Родченкова, который артистично преувеличил, а кое-где и вовсе соврал, рассказывая про махинации России с запрещенными веществами, отметил Тягачев.

    Ранее стало известно, что ВАДА не нашло доказательств нарушений 95 спортсменов России из скандального доклада Макларена.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #россия #мок #допинг #спорт #макларен #окр #атлеты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 182

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        18738

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7822

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6491

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9608
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        165
        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        11:36   18 Сентября 2017
        6017
        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        9:45   18 Сентября 2017
        4185
        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        7:34   18 Сентября 2017
        8589