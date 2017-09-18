Он жил, как пел: о Зурабе Соткилаве вспоминает певец Василий Герелло

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Грустная новость для людей, любящих оперу — после тяжелой болезни на 81-м году скончался Зураб Соткилава — грузинский и российский оперный певец, народный артист СССР, лауреат государственных премий, педагог, профессор Московской консерватории, солист Большого театра.

Теплыми воспоминаниями о Зурабе Соткилаве с Федеральным агентством новостей поделился оперный певец, народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло.

«Слышал эту грустную новость, — сказал Василий Герелло. — Смерть народного артиста Зураба Соткилавы — это большая утрата для всех. Зураб Лаврентьевич был прекраснейшим человеком и замечательным артистом. Он был прекрасный тенор с шикарным теплым темпераментом, и у него был удивительный характер. Он как жил — так и пел, он радовался жизни, любил своих коллег, своих молодых учеников. Он был человеком, абсолютно лишенным зависти. Очень грустно, что теперь его с нами нет».

Зураб Соткилава начинал свою карьеру как профессиональный футболист, историки футбола и болельщики со стажем еще помнят его на поле. Завершив профессиональную футбольную карьеру в 1960 году, Соткилава поступил в Тбилисскую консерваторию, которую окончил в 1965-м. В 1972 году он также окончил аспирантуру консерватории.

В 1965—1974 годах Соткилава — солист Грузинского театра оперы и балета, в течение двух лет он стажировался в миланском La Scala.

В 1973 году Зураб Соткилава дебютировал в Большом театре в Москве, и до конца дней оставался в составе оперной труппы театра. В течение многих лет он преподавал в Московской консерватории, воспитал десятки известных певцов.

В июле 2015 года Соткилава рассказал журналистам о своей тяжелой болезни. Но сила духа этого человека была необыкновенной — после операции в Германии и курса лечения в России Соткилава вернулся к творческой деятельности, выступал на сцене, продолжал преподавать. Все, кто знал Зураба Соткилаву, отмечали не только его замечательный талант, но и потрясающие человеческие качества.

О месте и времени прощания с народным артистом Зурабом Соткилавой информации пока нет.