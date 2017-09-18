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ВКС РФ наносят авиаудары по флоту ИГИЛ на реке Евфрат: опубликовано видео
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    ВКС РФ наносят авиаудары по флоту ИГИЛ на реке Евфрат: опубликовано видео

    13:06  18 Сентября 2017  /обновлено: 13:18  18 Сентября 2017
    797

    ВКС РФ наносят авиаудары по флоту ИГИЛ на реке Евфрат: опубликовано видео

    Дейр эз-Зор, 18 сентября. ВКС РФ уничтожили флот «Исламского государства»* на Евфрате в провинции Дейр эз-Зор.

    В Глобальной Сети появилась видеозапись объективных средств контроля ВКС РФ с кадрами поражения целей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Российская военная авиация нанесла серию точечных ракетно-бомбовых ударов по позициям исламистов, а также их судам, которые использовались для переброски десанта и боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что спецназу правительственных войск Сирии при поддержке ВКС РФ удалось форсировать реку Евфрат и закрепиться на ее левом берегу. Создан плацдарм, обеспечивающий дальнейшую наступательную операцию в провинции Дейр эз-Зор.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #игил #евфрат
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