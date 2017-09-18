ВКС РФ наносят авиаудары по флоту ИГИЛ на реке Евфрат: опубликовано видео

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Дейр эз-Зор, 18 сентября. ВКС РФ уничтожили флот «Исламского государства»* на Евфрате в провинции Дейр эз-Зор.

В Глобальной Сети появилась видеозапись объективных средств контроля ВКС РФ с кадрами поражения целей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Российская военная авиация нанесла серию точечных ракетно-бомбовых ударов по позициям исламистов, а также их судам, которые использовались для переброски десанта и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что спецназу правительственных войск Сирии при поддержке ВКС РФ удалось форсировать реку Евфрат и закрепиться на ее левом берегу. Создан плацдарм, обеспечивающий дальнейшую наступательную операцию в провинции Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.