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Пятилетнюю девочку ищут в Волгоградской области с помощью видеорегистраторов
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    Пятилетнюю девочку ищут в Волгоградской области с помощью видеорегистраторов

    11:34  18 Сентября 2017
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    Пятилетнюю девочку ищут в Волгоградской области с помощью видеорегистраторов

    Калач-на-Дону, 18 сентября. Пятилетнюю Софью Ч., пропавшую в Калаче-на Дону 15 сентября, ищут уже третьи сутки. Местных водителей попросили проверить записи с видеорегистраторов, на которые могла попасть девочка.

    Малышка пропала на детской площадке 15 сентября, с тех пор идут ее поиски. Не исключено, что девочка могла попасть в объектив видеорегистраторов автомобилистов, проезжавших около 18. 30 по городу. Всех, кто располагает ценной информацией, просят позвонить по телефонам (84472) 3−73−98, 8−905−339−19−87 (следственный отдел), (8442) 30−44−44 (телефон доверия ГУ МВД по региону).

    Как передает «Свободная пресса», в поисках Софьи участвуют волонтеры, полиция, казаки и бойцы Росгвардии. За сведения о пропавшей обещано вознаграждение. Фото девочки опубликовано на сайте СУ СК РФ по Волгоградской области.

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    Автор: Борис Любимов
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