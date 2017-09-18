Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
ФСБ задержала контрабандистов, возивших из Европы наркотики в фурах с овощами
Происшествия
ФСБ задержала контрабандистов, возивших из Европы наркотики в фурах с овощами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ФСБ задержала контрабандистов, возивших из Европы наркотики в фурах с овощами

    11:22  18 Сентября 2017
    41

    ФСБ задержала контрабандистов, возивших из Европы наркотики в фурах с овощами
    Москва, 18 сентября.  ФСБ России задержала контрабандистов, перевозивших крупные партии наркотиков из Европы в фурах с овощами. В ходе спецоперации сотрудники спецслужбы изъяли гашиш, марихуана и МДМА более чем на 20 миллионов рублей.

    По данным ФСБ, члены ОПГ занимались контрабандой особо крупных партий гашиша, марихуаны и МДМА (метилендиоксиметамфетамин). Запрещенные наркотические средства ввозились в фурах с овощами из Европы транзитом через Молдову, затем их продавали в Москве и Подмосковье. 

    В ведомстве уточнили, что после того, как была сформирована вся необходимая доказательная база были задержаны с поличным гражданин России и гражданин Молдовы.

    У подозреваемых изъяли не менее 31 килограммов наркотиков. Розничная стоимость изъятой партии могла составить более 20 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанные взяты под стражу.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ярослава Замысловатова
    #фура #фсб #наркотики #овощи #контрабандисты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 18648

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7809

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6453

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9592

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        38542
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        9:45   18 Сентября 2017
        2027
        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        7:34   18 Сентября 2017
        5681
        Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

        Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

        7:18   18 Сентября 2017
        1184
        Срочная новость: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат

        Срочная новость: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат

        6:31   18 Сентября 2017
        2606