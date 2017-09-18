ФСБ задержала контрабандистов, возивших из Европы наркотики в фурах с овощами

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Москва, 18 сентября. ФСБ России задержала контрабандистов, перевозивших крупные партии наркотиков из Европы в фурах с овощами. В ходе спецоперации сотрудники спецслужбы изъяли гашиш, марихуана и МДМА более чем на 20 миллионов рублей.

По данным ФСБ, члены ОПГ занимались контрабандой особо крупных партий гашиша, марихуаны и МДМА (метилендиоксиметамфетамин). Запрещенные наркотические средства ввозились в фурах с овощами из Европы транзитом через Молдову, затем их продавали в Москве и Подмосковье.

В ведомстве уточнили, что после того, как была сформирована вся необходимая доказательная база были задержаны с поличным гражданин России и гражданин Молдовы.

У подозреваемых изъяли не менее 31 килограммов наркотиков. Розничная стоимость изъятой партии могла составить более 20 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанные взяты под стражу.