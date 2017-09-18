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Суд вынес приговор смертницам, планировавшим теракт в Ростове-на-Дону
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    Суд вынес приговор смертницам, планировавшим теракт в Ростове-на-Дону

    11:27  18 Сентября 2017
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    Суд вынес приговор смертницам, планировавшим теракт в Ростове-на-Дону

    Ростов-на-Дону, 18 сентября. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор ростовчанкам Татьяне Карпенко и Наталье Гришиной, которые планировали террористический акт в торговом комплексе города.

    Карпенко признана виновной, ей назначено наказание в виде 14,5 года тюрьмы в колонии общего режима, Гришиной — 9 лет лишения свободы, передает «Интерфакс».

    Напомним, обе женщины обвинялись в планировании теракта, а также в содействии террористической деятельности и нелегальном обороте взрывчатых веществ.

    Суд вынес приговор смертницам, планировавшим теракт в Ростове-на-Дону

    Согласно данным следствия, обвиняемые являются сторонницами исламистских радикальных движений и разделяют идеи экстремистских группировок «Имарат Кавказ»* и «Исламское государство»* (обе — запрещены в России).

    Отмечается, что в период с октября 2015 по январь 2016 года смертницы планировали атаку в одном из торговых центров Ростова-на-Дону. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
    #теракт #ростов-на-дону #ск рф #смертницы
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