Суд вынес приговор смертницам, планировавшим теракт в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 18 сентября. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор ростовчанкам Татьяне Карпенко и Наталье Гришиной, которые планировали террористический акт в торговом комплексе города.

Карпенко признана виновной, ей назначено наказание в виде 14,5 года тюрьмы в колонии общего режима, Гришиной — 9 лет лишения свободы, передает «Интерфакс».

Напомним, обе женщины обвинялись в планировании теракта, а также в содействии террористической деятельности и нелегальном обороте взрывчатых веществ.

Согласно данным следствия, обвиняемые являются сторонницами исламистских радикальных движений и разделяют идеи экстремистских группировок «Имарат Кавказ»* и «Исламское государство»* (обе — запрещены в России).

Отмечается, что в период с октября 2015 по январь 2016 года смертницы планировали атаку в одном из торговых центров Ростова-на-Дону.

* Организация запрещена на территории РФ.