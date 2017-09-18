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Сериал «Рассказ служанки» получил главную премию «Эмми»
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    Сериал «Рассказ служанки» получил главную премию «Эмми»

    11:35  18 Сентября 2017
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    Сериал «Рассказ служанки» получил главную премию «Эмми»

    Лос-Анджелес, 18 сентября. В США назвали победителей в различных номинациях премии Американской академии телеискусства «Эмми», которая вручалась в воскресенье в 69-й раз. Главный приз в номинации «Лучший драматический сериал» получил снятый веб-сервисом Hulu сериал «Рассказ служанки».

    У членов жюри был очень большой выбор великолепных сериалов и телешоу американского производства — среди них были, кроме победителя, «Позвоните Солу», «Карточный домик», «Мир Дикого Запада», «Корона» и «Очень странные дела», однако выбор пал на «Рассказ служанки». Сериал получил шесть статуэток «Эмми» — наравне с признанным лучшим шоу «Субботним вечером в прямом эфире», сообщает «Ридус».

    Премию лучшей актрисе драматического сериала получила Элизабет Мосс, снимавшаяся «Рассказе служанки», лучшим актером стал Стерлинг Браун, а лучшими актером и актрисой комедийного сериала — Дональд Гловер из «Атланты» и Джулия Луис-Дрейфус из «Вице-президента», победившего в номинации «Лучший комедийный сериал».

    Сериал «Рассказ служанки» получил главную премию «Эмми»

    Действие «Рассказа служанки», снятого по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд, рассказывает о жизни тоталитарного государства Республика Галаад на территории современных США.

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    Автор: Валентин Меликов
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