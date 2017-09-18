Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ перешла на левый берег Евфрата

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Дейр эз-Зор, 18 сентября. ВКС РФ обеспечили поддержку сирийской армии при форсировании реки Евфрат.

Военные источники в Сирии сообщили об успешном завершении форсирования реки Евфрат передовыми отрядами правительственных войск. Армейский спецназ при воздушной поддержке российских летчиков перешел на левый берег Евфрата. Как сообщается, в операции по форсированию реки принимало участие элитное спецподразделение сирийской армии «Охотники за ИГИЛ»* (ISIS Hunters).

ВКС РФ нанесли серию точечных ударов по позициям исламистов на суше, а также по плавсредствам, которые используют джихадисты, были использованы авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500. Сирийской стороной активно применялись РСЗО «Град» и ТОС-1А «Солнцепек». Все удары наносились по проверенным разведывательным данным.

Отмечается, что форсирование было осуществлено юго-восточнее позиций курдского ополчения. «Отряды народной самообороны» (YPG) из состава альянса «Сирийские демократический силы» (SDF) ведут в провинции Дейр эз-Зор операцию «Буря Джазиры», официально направленную против боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России). Местные источники отмечают, что в ходе боевых действий курдов страдает арабо-суннитское население провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.