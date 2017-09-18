Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе
Соединенные Штаты Америки и Украина отказались работать с текстом российского проекта резолюции о размещении на территории Донбасса миротворческой миссии ООН. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации Василий Небензя. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Размещение миротворцев
По словам Небензи, размещение миротворческой миссии на территории Донбасса будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в ходе министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.
«Я думаю, тема, разумеется, будет подниматься на заседании Совета Безопасности открытого состава по миротворчеству с участием глав государств. Россия там будет представлена министром Сергеем Лавровым (глава МИД РФ, — Прим. ФАН)», — сообщил Василий Небензя.
При этом постоянный представитель России при ООН добавил, что Украина и Соединенные Штаты не готовы работать по тексту, который был представлен Россией. Проект Москвы обсуждался в рамках Совета Безопасности.
«Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и США после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы», — добавил Небензя.
Мир никому не нужен
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии ФАН отметил, что Украина отвергла российский проект, потому что с этим планом не согласились американцы. Соединенным Штатам, отметил сенатор, мир в Донбассе не нужен.
«У США другая задача. Они хотят развязать непросто военный конфликт в Донбассе, а втянуть в него Россию. Это даст им возможность создать очень серьезную горячую точку. Когда мы говорим о разграничительной линии на пункте соприкосновения, их это не устраивает, потому что им мир не нужен. США плевать хотели на стариков, женщин и детей, которые продолжают гибнуть. Их даже не интересует миссия ОБСЕ, которая в этих условиях также нуждается в обеспечении безопасности. Они не едут в зоны эскалации, потому что слишком опасности. Они не могут дать объективную картину», — рассказал Клинцевич.
По мнению сенатора, лицемерие и двойные стандарты — норма для политики Соединенных Штатов. Они демонстрируют свое поведение все ярче и беспардоннее на мировой арене.
«Сегодня для США главная задача — поставить управляемых миротворцев на границе с Россией. И начать геноцидные зачистки непокорного населения Донбасса. Штатам нужна территория вблизи Российской Федерации. Они начали проект «Украина» не для того, чтобы там наступил мир. Он был создан для того, чтобы там можно было заработать деньги и создать очень серьезные трудности для Российской Федерации», — резюмировал Франц Клинцевич.