Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

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Соединенные Штаты Америки и Украина отказались работать с текстом российского проекта резолюции о размещении на территории Донбасса миротворческой миссии ООН. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации Василий Небензя. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Размещение миротворцев

По словам Небензи, размещение миротворческой миссии на территории Донбасса будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в ходе министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

«Я думаю, тема, разумеется, будет подниматься на заседании Совета Безопасности открытого состава по миротворчеству с участием глав государств. Россия там будет представлена министром Сергеем Лавровым (глава МИД РФ, — Прим. ФАН)», — сообщил Василий Небензя.

При этом постоянный представитель России при ООН добавил, что Украина и Соединенные Штаты не готовы работать по тексту, который был представлен Россией. Проект Москвы обсуждался в рамках Совета Безопасности.

«Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и США после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы», — добавил Небензя.

Мир никому не нужен

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии ФАН отметил, что Украина отвергла российский проект, потому что с этим планом не согласились американцы. Соединенным Штатам, отметил сенатор, мир в Донбассе не нужен.

«У США другая задача. Они хотят развязать непросто военный конфликт в Донбассе, а втянуть в него Россию. Это даст им возможность создать очень серьезную горячую точку. Когда мы говорим о разграничительной линии на пункте соприкосновения, их это не устраивает, потому что им мир не нужен. США плевать хотели на стариков, женщин и детей, которые продолжают гибнуть. Их даже не интересует миссия ОБСЕ, которая в этих условиях также нуждается в обеспечении безопасности. Они не едут в зоны эскалации, потому что слишком опасности. Они не могут дать объективную картину», — рассказал Клинцевич.

По мнению сенатора, лицемерие и двойные стандарты — норма для политики Соединенных Штатов. Они демонстрируют свое поведение все ярче и беспардоннее на мировой арене.