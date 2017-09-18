Ученые объяснили, что будет с Землей после взрыва Солнца

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Москва, 18 сентября. В случае гибели Солнца все живое на Земле исчезнет уже на первом этапе катаклизма. При этом не исключено, что опустошенная планета после катастрофы вылетит за пределы Солнечной системы.

По мнению ученых, если Солнце взорвется, то этот взрыв жители Земли увидят спустя восемь минут, передает «Инфореактор». На планету обрушатся потоки радиоактивного излучения, и радиация поспособствует уничтожению всего живого на Земле. Более того, температура на поверхности планеты достигнет 3-5 тыс. градусов, а значит, следов существования жизни на ней не останется.