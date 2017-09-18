Ученые объяснили, что будет с Землей после взрыва Солнца
Москва, 18 сентября. В случае гибели Солнца все живое на Земле исчезнет уже на первом этапе катаклизма. При этом не исключено, что опустошенная планета после катастрофы вылетит за пределы Солнечной системы.
По мнению ученых, если Солнце взорвется, то этот взрыв жители Земли увидят спустя восемь минут, передает «Инфореактор». На планету обрушатся потоки радиоактивного излучения, и радиация поспособствует уничтожению всего живого на Земле. Более того, температура на поверхности планеты достигнет 3-5 тыс. градусов, а значит, следов существования жизни на ней не останется.
«За счет взрыва Солнце многократно «распухнет», а излучаемые им потоки плазмы обрушатся на Землю. Это динамическое воздействие приведет к тому, что нашу опустошенную, обгоревшую и оплавленную планету выбьет с ее орбиты, и она отправится в непредсказуемый полет за пределы солнечной системы», — рассказал «Московскому комсомольцу» физик-исследователь Иван Назаренко.