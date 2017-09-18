Суд привлек дочернюю компанию Siemens к делу о поставках турбин в Крым

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Москва, 18 сентября. Арбитражный суд российской столицы удовлетворил прошение совместного предприятия Siemens и «Силовых машин» — «Сименс технологии газовых турбин» — о вступлении в роли соистца в дело по спору немецкой компании против двух структур Ростеха — ОАО и ООО «Технопромэкспорт».

«Ходатайство «Сименс технологии газовых турбин» удовлетворить», — огласила решение судья.

Отметим, что совместное предприятие немецкой компании и «Силовых машин» сперва было заявлено как соответчик, однако в Siemens объяснили, что жалобы касаются лишь «Технопромэкспорта».

Представитель СТГТ в суде отметил, что компания в полной мере поддерживает заявленные в иске концерна требования, передает ТАСС.

Предварительное судебное заседание по иску Siemens AG против двух структур Ростеха перенесено на 16 октября.

Напомним, в понедельник, 18 сентября, стартовали предварительные слушания по рассмотрению искового заявления концерна Siemens к «Технопромэкспорту» ввиду поставок турбин для крымских тепловых электростанций.