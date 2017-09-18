Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
ФСБ задержала контрабандистов, возивших из Европы наркотики в фурах с овощами
Политика
Суд привлек дочернюю компанию Siemens к делу о поставках турбин в Крым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Суд привлек дочернюю компанию Siemens к делу о поставках турбин в Крым

    11:09  18 Сентября 2017
    204

    Суд привлек дочернюю компанию Siemens к делу о поставках турбин в Крым

    Москва, 18 сентября. Арбитражный суд российской столицы удовлетворил прошение совместного предприятия Siemens и «Силовых машин» — «Сименс технологии газовых турбин» — о вступлении в роли соистца в дело по спору немецкой компании против двух структур Ростеха — ОАО и ООО «Технопромэкспорт». 

    «Ходатайство «Сименс технологии газовых турбин» удовлетворить», — огласила решение судья.

    Отметим, что совместное предприятие немецкой компании и «Силовых машин» сперва было заявлено как соответчик, однако в Siemens объяснили, что жалобы касаются лишь «Технопромэкспорта». 

    Суд привлек дочернюю компанию Siemens к делу о поставках турбин в Крым

    Представитель СТГТ в суде отметил, что компания в полной мере поддерживает заявленные в иске концерна требования, передает ТАСС.

    Предварительное судебное заседание по иску Siemens AG против двух структур Ростеха перенесено на 16 октября.

    Суд привлек дочернюю компанию Siemens к делу о поставках турбин в Крым

    Напомним, в понедельник, 18 сентября, стартовали предварительные слушания по рассмотрению искового заявления концерна Siemens к «Технопромэкспорту» ввиду поставок турбин для крымских тепловых электростанций. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #суд #москва #крым #siemens #турбины #силовые машины
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 18649

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7810

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6453

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9592

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        38547
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        9:45   18 Сентября 2017
        2071
        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        7:34   18 Сентября 2017
        5748
        Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

        Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

        7:18   18 Сентября 2017
        1184
        Срочная новость: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат

        Срочная новость: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат

        6:31   18 Сентября 2017
        2618