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Происшествия
ФСБ задержала контрабандистов, возивших из Европы наркотики в фурах с овощами
Общество
Сотрудник ФСБ рассказал в суде, как была найдена взятка в машине Улюкаева
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    Сотрудник ФСБ рассказал в суде, как была найдена взятка в машине Улюкаева

    11:15  18 Сентября 2017
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    Сотрудник ФСБ рассказал в суде, как была найдена взятка в машине Улюкаева

    Москва, 18 сентября. В ходе слушаний в Замоскворецком суде сотрудник службы экономической безопасности ФСБ РФ Алексей Калугин рассказал об обстоятельствах задержания экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в предполагаемый день передачи взятки в 2 млн долларов. Калугин выступил в суде в качестве свидетеля обвинения.

    Сотрудник ФСБ рассказал, что Улюкаев и его водитель Макаров не возражали против проведения досмотра автомобиля.

    «Присутствовали понятые и сотрудники правоохранительных органов. Был произведен осмотр, обнаружена сумка и корзина, — рассказал Калугин, отвечая на вопросы в Замоскворецком суде. — Улюкаев и Макаров заявили мне, что не знают, кто положил эту сумку в багажник. После проверки лампа показала наличие красящего вещества на руках водителя и самого Улюкаева».

    Сотрудник ФСБ рассказал в суде, как была найдена взятка в машине Улюкаева

    Как отметил Калугин, тем же красящим веществом были помечены купюры в сумке. При этом на вопрос о том, есть ли у них ключи от сумки с деньгами, Улюкаев и Макаров ответили отрицательно, «но после Улюкаев достал ключ из кармана брюк».

    Экс-министр заявил сотрудникам ФСБ, что в сумке находится подарок, полученный от главы Роснефти Игоря Сечина.

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    Автор: Валентин Меликов
    #улюкаев
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