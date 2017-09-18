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Потребительскую корзину россиян могут «заморозить» на три года
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    Потребительскую корзину россиян могут «заморозить» на три года

    10:56  18 Сентября 2017
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    Потребительскую корзину россиян могут «заморозить» на три года

    Москва, 18 сентября. Потребительскую корзину для россиян могут «заморозить» на три года. Законопроект об этом разработало Министерство труда. 

    В соответствии с документом, потребительскую корзину на 2018-2020 годы предлагается установить в составе и объемах, принятых в декабре 2012 года. 

    Напомним, что срок действия текущей корзины истекает 31 декабря 2017 года. Однако в ведомстве не хотят пересматривать ее  содержимое в связи с изменением методики исчисления прожиточного минимума. Это, как считают в Минтруда, «не позволит спланировать средства на повышение МРОТ в течение трехлетнего периода как для бюджетной сферы, так и для реального сектора экономики».

    Именно поэтому пересматривать ее содержимое министерство считает целесообразным уже с 2021 года, после того как минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до прожиточного минимума трудоспособного населения.
     

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    Автор: Алексей Громов
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