Сирия: Россия провела гуманитарные акции в провинциях Латакия и Дамаск

В Избранное

Дамаск, 18 сентября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провели две гуманитарные акции.

Российские военные доставили жителям провинций Латакия и Дамаск около четырех тонн продовольствия. Полтонны получили сирийцы в населенном пункте Кармгсун, еще порядка трех тонн продуктов было роздано жителям города Дейр-Хабия. Отмечается, что за время пребывания в Сирийской арабской республике российская сторона провела 1614 гуманитарных акций, местное население получило свыше 2100 тонн гуманитарного груза.

За минувшие сутки медицинскую помощь получили 17 мирных жителей. Российская сторона продолжает переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к режиму прекращения огня. В данный момент к соглашения о перемирии подписали 233 вооруженных формирования.