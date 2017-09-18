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Россия
Сирия: Россия провела гуманитарные акции в провинциях Латакия и Дамаск
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    Сирия: Россия провела гуманитарные акции в провинциях Латакия и Дамаск

    11:02  18 Сентября 2017
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    Сирия: Россия провела гуманитарные акции в провинциях Латакия и Дамаск

    Дамаск, 18 сентября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провели две гуманитарные акции.

    Российские военные доставили жителям провинций Латакия и Дамаск около четырех тонн продовольствия. Полтонны получили сирийцы в населенном пункте Кармгсун, еще порядка трех тонн продуктов было роздано жителям города Дейр-Хабия.  Отмечается, что за время пребывания в Сирийской арабской республике российская сторона провела 1614 гуманитарных акций, местное население получило свыше 2100 тонн гуманитарного груза.

    За минувшие сутки медицинскую помощь получили 17 мирных жителей. Российская сторона продолжает переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к режиму прекращения огня. В данный момент к соглашения о перемирии подписали 233 вооруженных формирования.

    Сирия: Россия провела гуманитарные акции в провинциях Латакия и Дамаск

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #гумпомощь #население
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