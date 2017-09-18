Никакой он не Сталин: почему президент Венесуэлы теряет свое место в политике

В Избранное

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро в очередной раз сравнил себя с Иосифом Сталиным.

В прямом эфире одного из венесуэльских телеканалов Мадуро заявил: «В мире есть люди, которые называют меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль». Впервые о своем сходстве с лидером СССР Николас Мадуро заявил в 2015 году. Тогда он отметил, что у него такие же усы, как у советского политика.

Известный российский политолог Владимир Брутер, впрочем, считает, что, кроме поверхностного внешнего сходства, у Сталина с Мадуро мало общего.

«Конечно, никакой Мадуро не «Сталин Карибского моря», что бы он там ни говорил. Это просто игра слов. Николас Мадуро не подтвердил еще, что он фигура, равная Чавесу, а уж о фигуре такого исторического масштаба, как Сталин, речи вообще не идет», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Вряд ли действующий венесуэльский президент сможет оставить большой след в истории, резюмирует Владимир Брутер. «На сегодняшний день Николас Мадуро очень зависимый человек и политик. Он зависим равно и от своих зарубежных союзников, и от своих плохих отношений с США и Организацией американских государств (международная организация, включающая в себя государства обеих американских континентов — здесь и далее прим. ФАН). Если Мадуро сохранится как политик даже в течение ближайших нескольких лет, то это уже будет большим успехом для него», — подчеркивает Брутер.

«Даже сейчас очевидно, что боливарианская государственная модель Венесуэлы не может служить хорошим «экспортным товаром» на региональной и мировой арене. Венесуэле нечего предложить соседним странам. Этот момент был пройден еще в чависткий период. Даже если мы возьмем Боливию и Эквадор, которые придерживаются схожей с Венесуэлой социалистической ориентации, то и они не считают нужным оглядываться на Каракас. Уж точно никто не считает нужным копировать экономическую модель, которая действует сейчас в Венесуэле», — поясняет Владимир Брутер.

С другой стороны, подводит итог политолог, не следует и слишком принижать нынешнего венесуэльского лидера. Его неспособность занять место в истории, сравнимое с местом Сталина или других известных национальных лидеров первой половины XX века, — общая беда современных политиков в западных странах.