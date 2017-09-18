Путин: «Опора России» играет весомую роль в построении современной экономики РФ

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Москва, 18 сентября. Глава российского государства Владимир Путин поздравил общероссийскую общественную организацию «Опора России» с 15-летним юбилеем, отметив, что она является верным партнером страны в решении разных проблем и создании современной экономики. Об этом говорится на сайте Кремля.

По словам лидера РФ, «Опора России» объединила представителей бизнеса из разных регионов и заслужила высокую оценку и авторитет благодаря активной работе.

«Организация выступает серьезным, надежным партнером государства в решении таких актуальных проблем, как повышение конкурентоспособности отечественной продукции, компаний и предприятий, улучшение делового, инвестиционного климата в стране», — следует из сообщения.

Путин также выразил уверенность в том, что форум, приуроченный к 15-летию организации, положит начало новым проектам.