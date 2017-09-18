Сирия: Минобороны РФ сообщает о двух нарушениях перемирия в зонах деэскалации
Москва, 18 сентября. Военное ведомство России зафиксировало два случая стрельбы в сирийских зонах деэскалации.
По данным министерства обороны России факты стрельбы были отмечены в провинциях Латакия и Алеппо. Обстановку в зонах деэскалации конфликта Минобороны РФ расценивает как стабильную. Анкара также сообщила о двух случаях нарушения режима прекращения боевых действиях в провинциях Дамаск и Хама.
Все инциденты происходили в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Исламское государство*» и «Джебхат ан-Нусра*» (обе организации запрещены в России). Нарушения носили характер хаотической стрельбы из стрелкового оружия, подчеркивает источник.
* Организация запрещена на территории РФ.