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Сирия: Минобороны РФ сообщает о двух нарушениях перемирия в зонах деэскалации
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    Сирия: Минобороны РФ сообщает о двух нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    10:45  18 Сентября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщает о двух нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    Москва, 18 сентября. Военное ведомство России зафиксировало два случая стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

    По данным министерства обороны России факты стрельбы были отмечены в провинциях Латакия и Алеппо. Обстановку в зонах деэскалации конфликта Минобороны РФ расценивает как стабильную. Анкара также сообщила о двух случаях нарушения режима прекращения боевых действиях в провинциях Дамаск и Хама.

    Все инциденты происходили в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Исламское государство*» и «Джебхат ан-Нусра*» (обе организации запрещены в России). Нарушения носили характер хаотической стрельбы из стрелкового оружия, подчеркивает источник.

    Сирия: Минобороны РФ сообщает о двух нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #минобороны рф #перемирие #нарушения
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