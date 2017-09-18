Президент Венесуэлы признался, что «смотрит в зеркало и видит Сталина»

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Каракас, 18 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что похож на Иосифа Сталина.

Об этом он сообщил в эфире программы «Воскресенья с Мадуро» в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Политик также заметил, что некоторые называют его «Сталиным Карибского региона», признавшись, что и сам замечает свое внешнее сходство с советским лидером, пишет «АиФ».

«В мире есть люди, которые называют меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль», — сказал Мадуро.

В июне Мадуро, выступая перед студентами Университета в Каракасе, заявил, что похож на экс-президента Ирака Саддама Хусейна.

