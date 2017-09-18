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Происшествия
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Украина
Экс-генсек НАТО посетил позиции ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе
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    Экс-генсек НАТО посетил позиции ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе

    10:54  18 Сентября 2017
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    Экс-генсек НАТО посетил позиции ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе

    Киев, 18 сентября. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен прибыл с визитом в Донбасс, где посетил позиции ВС Украины. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

    Согласно приведенным данным, иностранная делегация во главе с Расмуссеном побывала с визитом в районе проведения так называемой антитеррористической операции.

    В сообщении указано, что экс-генсек НАТО посетил одну из бригад ВСУ на линии соприкосновения на донецком направлении, где ознакомился с задачами и состоянием украинских войск.

    Об обстановке в зоне конфликта делегации рассказали представители штаба и Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе.

    В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день, несмотря множество заключенных перемирий.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #ато #всу #донбасс #нато
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