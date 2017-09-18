Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
ФСБ задержала контрабандистов, возивших из Европы наркотики в фурах с овощами
Россия
Замглавы УФСИН по Тульской области задержан по делу о крупной взятке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Замглавы УФСИН по Тульской области задержан по делу о крупной взятке

    10:50  18 Сентября 2017
    105

    Замглавы УФСИН по Тульской области задержан по делу о крупной взятке

    Тула, 18 сентября. Сотрудники следственных органов в Тульской области задержали первого заместителя руководителя местного управления ФСИН России Всеволода Снурницына. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

    «По версии следствия, заместитель начальника Управления получил денежные средства в сумме 300 тысяч рублей от отбывающего наказание за мошенничество осужденного», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тульской области, отмечая, что в целом сумма взятки должна была составлять 1,3 млн рублей.

    Замглавы УФСИН по Тульской области задержан по делу о крупной взятке

    За эти деньги замглавы УФСИН должен был обеспечить замену лишения свободы на более мягкий вид наказания, и предоставить осужденному мошеннику комфортные условия пребывания в тюрьме.

    Расследование преступления вели совместно сотрудники управления СК РФ по Тульской области, служба внутренней безопасности ФСИН и МВД России. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанного Снурницына.

    Напомним, Ura.ru сообщало о задержании замдиректора ФСИН Олега Коршунова, которому вменяются два эпизода хищений в особо крупном размере при строительстве объектов ФСИН.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 18648

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7809

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6453

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9592

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        38542
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        9:45   18 Сентября 2017
        2027
        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        7:34   18 Сентября 2017
        5681
        Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

        Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

        7:18   18 Сентября 2017
        1184
        Срочная новость: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат

        Срочная новость: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат

        6:31   18 Сентября 2017
        2606