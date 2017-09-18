Замглавы УФСИН по Тульской области задержан по делу о крупной взятке

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Тула, 18 сентября. Сотрудники следственных органов в Тульской области задержали первого заместителя руководителя местного управления ФСИН России Всеволода Снурницына. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

«По версии следствия, заместитель начальника Управления получил денежные средства в сумме 300 тысяч рублей от отбывающего наказание за мошенничество осужденного», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тульской области, отмечая, что в целом сумма взятки должна была составлять 1,3 млн рублей.

За эти деньги замглавы УФСИН должен был обеспечить замену лишения свободы на более мягкий вид наказания, и предоставить осужденному мошеннику комфортные условия пребывания в тюрьме.

Расследование преступления вели совместно сотрудники управления СК РФ по Тульской области, служба внутренней безопасности ФСИН и МВД России. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанного Снурницына.

Напомним, Ura.ru сообщало о задержании замдиректора ФСИН Олега Коршунова, которому вменяются два эпизода хищений в особо крупном размере при строительстве объектов ФСИН.