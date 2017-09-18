Постпред РФ при ООН назвал дату министерской встречи по Сирии
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ООН, 18 сентября. 21 сентября в штаб- квартире ООН в Нью-Йорке на полях общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи пройдет международная встреча высокого уровня по Сирии.
«Международная встреча по сирийскому кризису будет проходить 21 числа, она будет проходить в широком формате», — сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону урегулирование конфликта в Сирии.