Постпред РФ при ООН назвал дату министерской встречи по Сирии

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ООН, 18 сентября. 21 сентября в штаб- квартире ООН в Нью-Йорке на полях общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи пройдет международная встреча высокого уровня по Сирии.

«Международная встреча по сирийскому кризису будет проходить 21 числа, она будет проходить в широком формате», — сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону урегулирование конфликта в Сирии.