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Заместитель Шойгу встретился с кандидатками на поступление в ВКС РФ
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    Заместитель Шойгу встретился с кандидатками на поступление в ВКС РФ

    10:31  18 Сентября 2017
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    Заместитель Шойгу встретился с кандидатками на поступление в ВКС РФ

    Краснодар, 18 сентября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Николай Панков встретился с кандидатками на поступление в Краснодарское высшее военное училище летчиков.

    Перед началом встречи Николай Панков отметил, что кандидатки уже прошли профессиональное психологическое обследование, впереди их ожидают экзамены по физической подготовке. Отмечается, что конкуренция на поступление очень высокая. В числе кандидаток самые лучшие девушки, мотивированные на профессию военного летчика.

    Комиссия сообщила о высоких индивидуальных показателях каждой кандидатки, но поступить в Краснодарское высшее военное училище летчиков смогут только 15 девушек. Заместитель Шойгу пожелал им успешно пройти испытания.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #вкс рф #краснодар #николай панков
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